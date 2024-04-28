Зарема Салихова отреагировала на выход капитана ЖФК ЦСКА в футболке с её цитатой

Зарема Салихова, являющаяся супругой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала выход защитницы и капитана ЖФК ЦСКА Невены Дамьянович на поле в футболке с её цитатой. Напомним, этот эпизод произошёл перед минувшим матчем 7-го тура Суперлиги между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) в рамках акции, направленной против оскорблений в женском футболе.

«Могу подписаться под каждым словом и оставить автограф на футболке (смеётся)», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Фото: ЖФК ЦСКА

«Ежедневно игроки различных женских футбольных клубов получают огромное количество сообщений и комментариев с критикой. Но футбол — такой же вид спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол и другие, в которые профессионально играют женщины. Мы призываем отказаться от стереотипов и поддержать футболисток со всего мира. Будьте добрее!» — было написано в телеграм-канале ЦСКА в посте, посвящённом данной акции.