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«Вот это настоящий экстрим!» Сёмин — о борьбе за выживание в РПЛ

«Вот это настоящий экстрим!» Сёмин — о борьбе за выживание в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался относительно борьбы за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Самое ожесточённое сражение развернулось как раз внизу турнирной таблицы. Там всё предельно ясно: две последние команды вылетают в Первую лигу. Дружины, расположившиеся на 13–14-м местах, играют в стыках за право остаться в элите. Вот это настоящий экстрим! И как раз коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса и тормозят грандов», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

Напомним, после 25 туров РПЛ последнее, 16-е место занимает «Сочи», набравший 19 очков. На 15-й строчке расположилась калининградская «Балтика», заработавшая 23 балла. На 14-м месте находится екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 24 очка. На 13-й строчке расположился «Оренбург» с 26 очками.

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