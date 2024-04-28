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«Искали тёмную кошку в тёмной комнате». Юран — о недавнем поражении от «Локомотива»

«Искали тёмную кошку в тёмной комнате». Юран — о недавнем поражении от «Локомотива»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Проанализировали игру с «Локомотивом» – не хотелось бы, чтобы сегодня было так же. Искали тёмную кошку в тёмной комнате. Нам признали, что не было пенальти в первом тайме того матча, а также что на 96-й минуте должны были бить мы. Посмотрим», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 25 проведённых матчей располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам аналогичного количества матчей.

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