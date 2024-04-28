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Сёмин ответил на вопрос, почему Карпин не хочет уходить из «Ростова» на повышение

Сёмин ответил на вопрос, почему Карпин не хочет уходить из «Ростова» на повышение
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, почему российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», не хочет покидать данный клуб и уходить на повышение.

«А если человеку комфортно? Ему нравится работать в Ростове-на-Дону и параллельно трудиться в сборной. Тренера можно понять, это прекрасный город. Плюс у клуба хорошие руководители, которые собрали добротный состав. Почему обязательно надо куда-то уходить? Да и для начала тебя должны пригласить. Но нельзя не отметить, что южане, проведя качественную зимнюю подготовку, регулярно набирают очки. Исключением стало противостояние со «Спартаком», в котором было допущено большое количество ошибок. Но всё равно видно: жёлто-синие находятся в отличной форме», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

Напомним, 55-летний специалист тренировал «Ростов» с 2017 по август 2021 года, а затем с марта 2022 года по настоящий момент.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Карпина набрали 37 очков и занимают восьмое место. В 26-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Оренбургом». Эта встреча состоится завтра, 29 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

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