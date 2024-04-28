Оформив дубль в минувшем матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (5:1), нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал лучшим шведским бомбардиром по количеству голов в одном сезоне АПЛ, забив 19 мячей в нынешнем розыгрыше.

Таким образом, Исак превзошёл достижение бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, который забил 17 голов в сезоне 2016/2017.

Напомним, 24-летний футболист перешёл в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» минувшим летом. За этот период он принял участие 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.