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Исак стал лучшим шведским бомбардиром по количеству голов в одном сезоне АПЛ

Исак стал лучшим шведским бомбардиром по количеству голов в одном сезоне АПЛ
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Оформив дубль в минувшем матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (5:1), нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал лучшим шведским бомбардиром по количеству голов в одном сезоне АПЛ, забив 19 мячей в нынешнем розыгрыше.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
5 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Ахмедходжич – 5'     1:1 Исак – 26'     2:1 Гимарайнс – 54'     3:1 Исак – 61'     4:1 Осборн – 65'     5:1 Уилсон – 72'    

Таким образом, Исак превзошёл достижение бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, который забил 17 голов в сезоне 2016/2017.

Напомним, 24-летний футболист перешёл в «Ньюкасл» из «Реала Сосьедад» минувшим летом. За этот период он принял участие 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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