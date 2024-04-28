Фанаты «Интера» устроили мощный перформанс команде перед матчем с «Торино»

В эти минуты в Милане проходит матч 34-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Торино». Перед началом встречи фанаты миланского клуба, обеспечившего в прошлом матче чемпионский титул, устроили команде мощный перформанс.

Игроки туринского клуба перед выходам футболистов «Интера» устроили коридор, в котором поприветствовали новых обладателей чемпионского титула.

Фото: GettyImages

На данный момент «Интер» в 33 матчах набрал 86 очков и стал недосягаемым для соперников. «Торино» с 46 очками после 33 игр занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

«Интер» — единственная команда в Италии, которая со дня своего создания не покидала высший дивизион чемпионата Италии. Миланцы в 21-й раз выиграли чемпионат Италии, также они 9 раз становились обладателями Кубка Италии.