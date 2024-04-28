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Сенников: победа над «Спартаком» поможет «Локо» обеспечить себе место в числе лидеров РПЛ

Сенников: победа над «Спартаком» поможет «Локо» обеспечить себе место в числе лидеров РПЛ
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники сыграют с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч будет очень интересен. «Локомотив» находится выше в таблице, и «Спартаку» конечно, хочется подобраться ближе к тройке, чтобы быть призёрами. Дома «Спартак» будет агрессивен, настойчив. Последние матчи показали, что смена тренера пошла команде на пользу — стали лучше играть в обороне, перешли на другой футбол. Игра с ЦСКА была осторожной, никто не хотел проигрывать, и моментов было создано немного. С «Локо», скорее всего, мы увидим очень острый футбол. «Спартак» играет дома, но «Локомотив» не останавливается, даже проигрывая 0:2, играет до конца.

Победа над «Спартаком» очень поможет оторваться от группы преследователей. Все рядом, но тогда отрыв будет побольше. Всё будет зависеть также от того, как сыграют «Динамо» и «Краснодар», — появятся ли шансы бороться за третье место. «Локо» может обеспечить себе место в числе лидеров чемпионата», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

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