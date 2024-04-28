«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

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Сегодня, 28 апреля, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 34 туров чемпионата Англии «Ноттингем Форест» набрал 26 очков и занимает 17-е место. После 33 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» заработал 76 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «горожане» обыграли «лесников» со счётом 2:0. В составе «Манчестер Сити» голами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд.