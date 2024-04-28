Радченко: «Спартак» и «Локо» вряд ли будут бороться за медали — будет раскрепощённый матч

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

«Мне кажется, в матче «Спартак» — «Локомотив» будет другой футбол, в отличие от дерби с ЦСКА. «Локомотив» — интересная команда. Многие говорят, что что-то изменилось в игре «Спартака», но я этих изменений не вижу. Возможно, команда начала играть более надёжно и дисциплинированно в обороне, но каких-то больших изменений не произошло.

Эти две команды вряд ли будут бороться за медали, поэтому будут играть раскрепощённо и на победу. Мы видим, в какой футбол хочет играть Галактионов, у него есть план «А», план «Б» и план «В», как играть против «Спартака». Он пропагандирует футбол в зависимости от соперника. Поэтому мы увидим хороший атакующий футбол», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.