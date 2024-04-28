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Левандовски: Месси заслужил «Золотой мяч» 2021 года, но я хотел бы получить его в 2020-м

Левандовски: Месси заслужил «Золотой мяч» 2021 года, но я хотел бы получить его в 2020-м
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно своей игровой формы в 2020 и 2021 годах, когда он выступал в составе «Баварии».

«2020 и 2021 годы были лучшими в моей карьере. Недавно мой друг прислал мне статистику: я забил 100 голов в 85 матчах. Конечно, я бы хотел когда-нибудь получить «Золотой мяч». Дело не в том, что я злюсь или рефлексирую из-за того, что у меня нет этой награды. Но я чувствую, что в один из этих годов настала моя очередь получить её.

«Золотой мяч» 2021 года принадлежит Лионелю Месси. Слышал, ходят слухи о присуждении этой награды после 2020 года. Скажем так: если бы я получил «Золотой мяч» — 2020 спустя четыре года, то я бы не обиделся. Это была бы большая честь, я бы принял эту награду», — приводит слова Левандовского Sport Bild.

Напомним, вручение «Золотого мяча» по итогам 2020 года было отменено из-за эпидемии коронавируса, повлиявшей на футбольный сезон.

В сезоне-2019/2020 польский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 55 голами и 10 результативными передачами. В сезоне-2020/2021 Левандовски сыграл в 40 матчах во всех соревнованиях, где забил 48 голов и сделал 9 ассистов.

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