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Экс-игрок «Локомотива» Идову поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» Брайн Идову рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура чемпионата, в котором железнодорожники сыграют с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

«Надеюсь, получится не как в матче ЦСКА — «Спартак». Думаю, сегодня будет голевая феерия. Как минимум 1:1, но, думаю, 2:1 в пользу «Локомотива». Конечно, буду болеть за «Локомотив», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.