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«В «Реале» игроки следуют за ним вслепую». Левандовски — о Карло Анчелотти

«В «Реале» игроки следуют за ним вслепую». Левандовски — о Карло Анчелотти
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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о работе главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Анчелотти невероятно опытен. Вы можете видеть это в «Реале» — игроки следуют за ним вслепую. Карло — отличный тренер, который всегда уделяет много времени игрокам. Он вызвал у меня особые чувства. Не просто уверенность в себе, а ощущение, что я могу сделать ещё один или два шага в своей карьере», — приводит слова Левандовского madriduniversal.

Роберт Левандовски в сезоне-2016/2017 играл в мюнхенской «Баварии» под руководством итальянского специалиста.

Анчелотти — единственный главный тренер, выигравший все топ-5 европейских чемпионатов, а также четыре розыгрыша Лиги чемпионов.

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