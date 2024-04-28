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Таранов: нравится, как играет «Балтика», — ЦСКА ждёт непростой поединок

Таранов: нравится, как играет «Балтика», — ЦСКА ждёт непростой поединок
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 26-го тура РПЛ, в котором красно-синие сыграют с «Балтикой». Матч состоится сегодня, 28 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА пока нет смысла учитывать кубковый матч с «Зенитом», потому что команда двигается от игры к игре. «Балтика» показала хороший футбол с «Зенитом», «Ахматом» и «Краснодаром», поэтому ЦСКА ждёт непростой поединок. «Балтика» играет дома, в Калининграде, поэтому команда хочет взять три очка.

Мне лично нравится, как «Балтика» играет в атаке и обороне. Команда старается много не пропускать, кроме последнего матча с «Краснодаром», а так очень слаженная игра в обороне и при этом команда хорошо выбегает в атаку.

Если за ЦСКА будет играть Дивеев, то у команды будет более-менее ситуация в обороне. Я думаю, что Сергей Игнашевич, который большую часть карьеры провёл в ЦСКА, хорошо подготовился к предстоящему матчу. Он наверняка сделал определённые выводы после кубкового матча с армейцами», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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