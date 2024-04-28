Андрей Кобелев рассказал, почему много лет не востребован в российском футболе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, почему он на протяжении многих лет не востребован в российском футболе.

«На мой взгляд, всё абсолютно понятно. Необходимо быть в струе, работать с агентами и другими околофутбольными людьми, которые ничего для футбола не делают, а только преследуют свои интересы.

Мы видим, что привозят иностранных тренеров и спортивных директоров, после которых клубы долго будут восстанавливаться. Никому не надо играть вдолгую — все хотят всё и сразу.

У меня нет агента. Я сторонник договорённостей. Давно говорил, что руководители среднего уровня за редким исключением мало понимают в футболе. Есть малое количество людей, которые понимают в футболе, но обычно там сват, брат или человек, которого запустили из другого бизнеса. С такими людьми мне очень тяжело», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, последним местом работы Кобелева было московское «Динамо», которое он покинул в 2016 году.