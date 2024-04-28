Кобелев: политика «Крыльев Советов» до добра не доведёт

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию с уходом из клуба лучших футболистов самарской команды.

«Я не обсуждаю работу тренеров, потому что считаю, что это необъективно. Только Осинькин со своим тренерским штабом понимает, как надо строить игру и кого выпускать. Обсуждать действия тренера неэтично и необъективно.

Но если говорить о «Крыльях», то мне очень нравится эта команда. Мне нравится эта команда своим посылом в игре — к атакующим действиям. При этом они хорошо и компактно обороняются. Я думаю, им просто не хватает футболистов, потому что каждый год они отдают по два или три лучших футболиста.

Мне кажется, такая политика до добра не доведёт. Футболисты в «Крыльях» прекрасно понимают, что это только трамплин, что в этой команде ничего выиграть не смогут. Я бывал в такой ситуации — мне как тренеру такое не очень интересно», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

В 2022 году из «Крыльев Советов» в «Спартак» перешёл полузащитник Антон Зиньковский. На его счету 117 матчей за самарцев во всех турнирах и 17 голов.

В 2023 году ряды «Крыльев Советов» покинул Максим Глушенков, перешедший в московский «Локомотив». Он провёл за самарский клуб 60 игр во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами.