«Интер» в ранге чемпиона Италии обыграл «Торино»
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В Милане завершился матч 34-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Торино». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Соле Феррьери Капути. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Чалханоглу – 56' 2:0 Чалханоглу – 60'
Удаления: нет / Тамез – 49'
Оба гола забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Он отличился на 56-й и 60-й минутах. В начале второго тайма гости остались вдесятером: Адриен Тамез получил красную карточку на 49-й минуте.
После этой победы «Интер» в 34 матчах набрал 89 очков и стал недосягаемым для соперников. «Торино» с 46 очками после 33 игр занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
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