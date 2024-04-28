«Интер» в ранге чемпиона Италии обыграл «Торино»

В Милане завершился матч 34-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Торино». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Соле Феррьери Капути. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба гола забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. Он отличился на 56-й и 60-й минутах. В начале второго тайма гости остались вдесятером: Адриен Тамез получил красную карточку на 49-й минуте.

После этой победы «Интер» в 34 матчах набрал 89 очков и стал недосягаемым для соперников. «Торино» с 46 очками после 33 игр занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.