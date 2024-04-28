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Андрей Кобелев: что сделал Абаскаль за полтора года в «Спартаке»?

Андрей Кобелев: что сделал Абаскаль за полтора года в «Спартаке»?
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал на тему разного уровня востребованности иностранных и отечественных специалистов в российском футболе.

— Почему иностранные специалисты в России востребованы гораздо больше отечественных?

— Это очень сложный вопрос. Я не понимаю. Я просто не вижу иностранных тренеров, которые достигают какого-то результата. Давайте назовём.

— Спаллетти?

— У Спаллетти играли Витсель, Халк и шесть или семь российских ребят из сборной. Спаллетти и Адковат были хороши — это понятно. Но сегодняшние иностранные тренеры — это плод работы агентов.

Например, откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил? После Абаскаля оставили его помощника Слишковича без альтернативы. И что сделал Абаскаль за эти полтора года? — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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