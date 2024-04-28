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«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Маслов, Рябчук, Зобнин (к), Игнатов, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Угальде.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Миранчук (к), Карпукас, Глушенков, Пиняев.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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