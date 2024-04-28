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Кобелев — об уровне РПЛ: как можно сравнить «Запорожец», если нет другой машины?

Кобелев — об уровне РПЛ: как можно сравнить «Запорожец», если нет другой машины?
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил текущий уровень Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня тяжело сравнивать и оценивать. Как можно сравнить «Запорожец», если нет другой машины? Мы находимся в изоляции и можем оценивать наш уровень только по матчам с теми командами, с которыми играем. Плюс всё это товарищеские матчи. Для сравнения необходимо выступать в еврокубках, а сборная должна выступать в официальных матчах.

Но если говорить объективно, то можно констатировать, что качественных футболистов в нашей лиге стало меньше по объективным причинам. Если хороших футболистов стало меньше, то и уровень просел. Приглашение хороших игроков необходимо, чтобы показывать молодым футболистам, куда расти. Чтобы прогрессировать, нужен ориентир. А ориентиром всегда был европейский футбол», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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