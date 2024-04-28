Нападающая ЖФК ЦСКА Ордега: в детстве я хотела стать кинозвездой, а не футболисткой

Нападающая ЖФК ЦСКА Франциска Ордега рассказала, как она стала заниматься футболом.

«Честно говоря, я никогда не мечтала стать футболисткой. В детстве я хотела стать кинозвездой, а футболом занималась одна из моих сестёр. Однажды она позвала меня поиграть на улице с другими парнями. Вообще, я никогда не общалась с девочками, мой круг общения всегда составляли парни. Я сыграла один раз, сыграла второй — просто ради веселья. Так и закрутилось», — приводит слова Ордеги «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, нигерийская футболистка перешла в ЖФК ЦСКА в 2021 году. В нынешнем сезоне Суперлиги Ордега приняла участие в пяти матчах, в которых отметилась шестью голами. В общей сложности нападающая провела на поле 305 минут.

После шести туров Суперлиги ЦСКА набрал 18 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Динамо» на три очка, однако у бело-голубых есть матч в запасе.