Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающая ЖФК ЦСКА Ордега: в детстве я хотела стать кинозвездой, а не футболисткой

Нападающая ЖФК ЦСКА Ордега: в детстве я хотела стать кинозвездой, а не футболисткой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающая ЖФК ЦСКА Франциска Ордега рассказала, как она стала заниматься футболом.

«Честно говоря, я никогда не мечтала стать футболисткой. В детстве я хотела стать кинозвездой, а футболом занималась одна из моих сестёр. Однажды она позвала меня поиграть на улице с другими парнями. Вообще, я никогда не общалась с девочками, мой круг общения всегда составляли парни. Я сыграла один раз, сыграла второй — просто ради веселья. Так и закрутилось», — приводит слова Ордеги «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, нигерийская футболистка перешла в ЖФК ЦСКА в 2021 году. В нынешнем сезоне Суперлиги Ордега приняла участие в пяти матчах, в которых отметилась шестью голами. В общей сложности нападающая провела на поле 305 минут.

После шести туров Суперлиги ЦСКА набрал 18 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Динамо» на три очка, однако у бело-голубых есть матч в запасе.

Материалы по теме
ЦСКА на выезде разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги, у Ордеги — дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android