Кобелев: в прошлом сезоне анализировал игру «Спартака» — сумбур и дворовый футбол

Бывший главный тренер и экс-игрок московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре московского «Спартака».

«Мне параллельно на «Спартак». Ещё в прошлом году меня просили проанализировать игру «Спартака». Я на протяжении трёх игр пристально смотрел за их игрой — не увидел ни одной повторяющейся игры. Меняется система и состав.

Когда я анализировал игру «Спартака», у них всё шло настолько спонтанно, будто люди вчера собрались и играют так, как им хочется. В одном эпизоде игрок отдаёт мяч направо, а через некоторое в таком же моменте даёт налево длинную передачу, хотя все понимают, что надо отдать направо. Такой сумбур и дворовый футбол. Что вижу, то пою», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

После 25 туров чемпионата России — 2023/2024 «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.