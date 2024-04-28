В «Спартаке» сообщили, что Джикия пропустит матч с «Локомотивом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что центральный защитник красно-белых Георгий Джикия пропустит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 28 апреля.

«Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.