«Ахмат» — «Пари НН»: Конате открыл счёт на 26-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 26-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в игре.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 25 проведённых матчей располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам аналогичного количества матчей.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между этими командами сильнее оказался «Пари НН», обыгравший грозненцев со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов.