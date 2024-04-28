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«Как осетрина второй свежести». Экс-генсек РФС Воробьёв — о месте «Динамо» в РПЛ

«Как осетрина второй свежести». Экс-генсек РФС Воробьёв — о месте «Динамо» в РПЛ
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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказался о том, что на текущий момент московское «Динамо» занимает третье место в РПЛ.

«Тройка — она и есть тройка. Для «Динамо» по пятибалльной системе. Как осетрина второй свежести», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, бело-голубые расположились на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 44 очка после 25 туров. На второй строчке находится «Краснодар», заработавший 49 очков после аналогичного количества матчей РПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков.

В 26-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом». Матч состоится сегодня, 28 апреля. Встреча начнётся в 19:15 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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