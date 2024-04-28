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В «Спартаке» сообщили, что Тавареш пропустит игру с «Локо» из-за болезни

В «Спартаке» сообщили, что Тавареш пропустит игру с «Локо» из-за болезни
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что правый защитник красно-белых Томаш Тавареш пропустит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 28 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Томаш Тавареш приболел. Скоро вернётся к тренировкам», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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