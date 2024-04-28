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«Ахмат» — «Пари НН»: хозяева довели счёт до разгромного

«Ахмат» — «Пари НН»: хозяева довели счёт до разгромного
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 4:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

На 64-й минуте встречи защитник «Ахмата» Милош Шатара на добивании забил четвёртый мяч грозненцев.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 25 проведённых матчей располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам аналогичного количества матчей.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между этими командами сильнее оказался «Пари НН», обыгравший грозненцев со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов.

Турнирная таблица РПЛ
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