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«Милан» может отказаться от кандидатуры Лопетеги из-за недовольства фанатов — Ди Марцио

«Милан» может отказаться от кандидатуры Лопетеги из-за недовольства фанатов — Ди Марцио
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Руководство «Милана» может пересмотреть свой план по приглашению испанского специалиста Хулена Лопетеги на пост нового главного тренера «россонери» из-за негативной реакции болельщиков на подобные слухи. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на известного итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, боссы «Милана» очень чутко относятся к мнению болельщиков клуба, поэтому они ещё раз проанализируют, стоит ли увольнять нынешнего тренера Стефана Пиоли и приглашать на его место Лопетеги. В «Милане» не хотят допустить ошибку при выборе нового наставника для команды.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что некоторые поклонники «Милана» начали создавать петиции, направленные против приглашения испанского специалиста в клуб.

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