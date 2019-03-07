«ПСЖ» – это карма, клуб неудачников". Что пишут в соцсетях о матче в Париже

Невероятная игра в Париже взорвала «Твиттер». Фанаты «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и нейтральные болельщики обсуждают ключевые моменты матча на «Парк де Пренс»: от жуткой ошибки Джанлуиджи Буффона до пенальти на 94-й минуте. Благодаря помощи системы VAR судья Дамир Скомина определил, что мяч попал в руку защитнику Преснелу Кимпембе.

Общее мнение: «ПСЖ» – клуб неудачников.

А вот Сульшер – гений в глазах болельщиков.

Ошибку Буффона при втором голе «Манчестер Юнайтед» проще всего списать на его возраст. Великому пора на пенсию?

Невероятный факт: Джиджи дебютировал в Лиге чемпионов ещё до того, как Рашфорд родился!

Кто-то подметил, что Буффон второй год подряд вылетает из-за дискуссионного судейского решения.

Позиция эксперта: выставляя руку, игрок увеличивает площадь тела, значит, это пенальти.

Есть и другая точка зрения. Пенальти в ворота «ПСЖ» не было, но Кимпембе настигла карма, поскольку защитника не удалили на «Олд Траффорд».

Внимательные зрители заметили, что Неймар как-то странно выглядел, когда в ворота его команды поставили пенальти.

Говорят, владельцы «ПСЖ» могут наказать Скомину за «некорректное» использование VAR на последних минутах. Это будет выглядеть примерно так.

В любом случае Скомине лучше не планировать в ближайшее время отпуск в Париже. Народ кричит: «Судью на мыло!».

Может, всё дело в том, что Флорентино Переса сменил за мониторами Алекс Фергюсон?

Для русскоязычных любителей футбола матч в Париже – очередной повод похвалить или поругать систему VAR.

Дисквалифицированный на игру в Париже полузащитник «МЮ» Поль Погба и бывший защитник манкунианцев Патрис Эвра ничего не обсуждают. Они просто сошли с ума от радости. Ну и травмированный Джесси Лингард с ними заодно.