Сразу три удара Месси попали в топ. Видео лучших голов тура в Испании

Тот редкий случай, когда рубрика «Топ-5 голов тура» напоминает обзор одного матча.

Уругваец прошёл напролом сквозь трёх защитников: они рухнули, а он устоял и поразил ворота.

4. Борха Майораль («Леванте»)

Три игрока «Леванте» красиво увели защитников, чтобы четвёртый бил без помех.

3. Лионель Месси («Барселона»)

Аргентинец пробил в девятку со штрафного в тот же угол, где стоял вратарь.

2. Лионель Месси («Барселона»)

Как можно настолько идеально перекинуть вратаря, который не особо далеко вышел из ворот?

1. Лионель Месси («Барселона»)

Лионель, конечно, неплохо замкнул, но всю красоту сделал Суарес – фантастический пас пяткой, не глядя на партнёра.