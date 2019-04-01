Зидан выпустил в основе «Реала» своего сына. Всё, что нужно о нём знать

В матче 29-го тура Примеры с участием «Реала» и последней команды Примеры «Уэски» Люка Зидан впервые сыграл на «Сантьяго Бернабеу» в основе первой команды. Это не дебют сына тренера мадридцев за «Реал»: он уже провёл один матч Примеры в прошлом сезоне. То была гостевая игра последнего тура с «Вильярреалом». Кейлор Навас тогда был здоров, но не попал в заявку (на скамейке сидел Кико Касилья).

Вчера Навас тоже был в порядке, но остался в запасе. Зинедин Зидан объяснил решение: «У нас три вратаря, сыграть может каждый. Люка вышел не потому, что он мой сын, а потому что он игрок «Реала». Куртуа был не готов, Навасу мы дали отдохнуть».

Во втором матче за «Реал» младший Зидан пропустил дважды – так же, как в своём первом матче. Люка впервые коснулся мяча, доставая его из ворот, чтобы отправить на центр поля. У него два пропущенных гола при всего трёх ударах «Уэски» в створ.



Как минимум по одному показателю Люка Зидан не был худшим в составе «Реала». Он сделал больше передач и больше точных передач, чем Гарет Бэйл. И как объект неприязни сын главного тренера тоже уступает валлийцу: болельщики «Реала» опять освистали его в после матча.

Обычно Люка играет в основе «Реала Кастильи». Нельзя сказать, что играет идеально: с ним в воротах команда в текущем сезоне пропускает в среднем 1,31 гола за 90 минут, а без него – 1,26 гола за 90 минут. Впрочем, в прошлом сезоне и с другим вратарём, Хавьером Бельманом, «Реал» пропускал одинаково (в среднем один гол на 90 минут) и играл плохо.



Возможно, выбор тренера связан с игрой Люка в последнее время. Он набрал отличную форму и в последних трёх матчах ни разу не пропустил. Вот, например, пара сейвов из матча с «Понфераддиной» 24 марта.

С другой стороны, у младшего Зидана даже на уровне дубля «Реала» есть привычка чудить и пропускать необязательные голы.

Но ещё более показательный эпизод случился в матче молодёжной Лиги чемпионов с «ПСЖ». Вратарь, который уворачивается от мяча, – какие у него шансы на основу? Правда, это было весной 2016 года, но всё-таки Люке было уже почти 18 лет.

В Испании матч Люка в основе восприняли неоднозначно. В строке поиска в «Твиттере» по запросу Luca Zidane автоматически добавляется ещё одно слово, популярное среди запросов – enchufado. Дословно это значит «подключён к розетке», но по смыслу enchufado переводится на русский как «пристроен через родственные связи». То есть по блату.



Комбинация Luca Zidane enchufado выдаёт в ленте «Твиттера» десятки постов. Вот пример, с подписью: «Вместо фразы „тебя пристроили по блату“ теперь надо говорить „тебя пристроили, как Люка Зидана“.

На портале Marca Люка посвящён небольшой материал. В нём рассказывается, как с приходом Хулена Лопетеги он мог покинуть команду, так как новый тренер видел его только четвёртым в иерархии клуба. Но в итоге Зидан остался в дубле под руководством Сантьяго Солари, с которым у него хорошие отношения. И дождался дебюта на «Бернабеу».

К статье прикреплён опрос: считаете ли вы правильным, что Люка сыграл в основе «Реала»? Проголосовало больше 150 тыс. читателей: 60% недовольны этим решением.

В комментариях к статье хватает критики и в адрес вратаря, и в адрес Зинедина Зидана. В топе самых заплюсованных комментариев следующие.



— betikito_89: Всего-то понадобилось, чтобы одного вратаря продали, другой травмировался, а третий прилетел через полмира – и вот он уже на в основе. Вратарище!



— camacho88: Я хотел посмотреть видео лучших сейвов Зидана, но ничего не нашёл.



— LACER_FOR: Люка «блатной» Зидан.



— Vendofordfiesta: В таких статья гораздо интереснее читать комментарии.



— LACER_FOR: Даже Карвахаль играет руками лучше.



— 27mario27: Теперь мы знаем, с каким условием Зидан вернулся.



— rocalo66: Это даже не уровень «Махадаонды»

«Махадаонда» — клуб Сегунды, в который перешёл старший сын Зидана. Там он играет в основе. Впрочем, он единственный, остальные братья, Элиас и Тео, по-прежнему остаются в структуре «Реала».

Критикуют Зидана не только болельщики, но и специалисты. Бывший игрок и тренер «Реала» Бернд Шустер сказал журналистам газеты AS: «Мне не нравятся эти родственные штучки. Плохо, когда отец тренирует собственного ребёнка, это может испортить молодого игрока».