Хоккеист «Ак Барса» сыграл в футбол. На профессиональном уровне!

В современном профессиональном спорте нельзя представить того, что случалось в советские времена, когда игрок одновременно занимался футболом и хоккеем. Эволюция этих двух видов спорта сделала просто невозможным такое совмещение. Однако в любом правиле бывают исключения. 30-летний хоккеист казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов исполнил свою мечту – сыграл в официальном матче чемпионата России по футболу! Пусть даже и на уровне третьей лиги.

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«Есть мечта – сыграть хотя бы 5-10 минут в профессиональном футболе на какой-нибудь позиции, – признался Лукоянов, отвечая на вопрос болельщика в январе 2019-го. Почувствовать, что это такое». На интервью хоккеиста откликнулся ФК «КАМАЗ», занимающий второе место в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. Получив разрешение от КХЛ, «Ак Барс» и клуб из Набережных Челнов оформили Артёму паспорт футболиста. После чего в установленные регламентом сроки он был внесён в заявку на чемпионат.

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Подготовиться Лукоянову к дебюту в «КАМАЗе» помогла тренировка с казанским «Рубином» под руководством Курбана Бердыева. Опытный специалист дал несколько ценных советов начинающему футболисту. В пятницу Артём присоединился к команде из Набережных Челнов и получил майку с 89-м номером.

Желание Лукоянова исполнилось в домашнем матче «КАМАЗа» с фарм-клубом «Уфы», занимающим последнее место в турнире. Свидетелями его появления на зелёном поле стали около 2000 болельщиков. Естественно, Артём начал игру на скамейке запасных и ждал выхода на замену во втором тайме, когда челнинцы добились бы более-менее комфортного преимущества. Однако матч складывался непросто. Лишь после того, как Давид Караев на 70-й минуте сделал счёт 2:0, стало понятно: ничто не должно помешать премьере Лукоянова. Он как раз заменил получившего повреждение автора дубля Караева.

Физические качества хоккеиста, конечно, впечатляют на фоне футболистов. По свидетельству очевидцев Лукоянов уверенно выглядел на поле, решения принимал по делу и помог команде при обороне. Чтобы вы убедились, что всё серьёзно, мы вам даже приведём раскладку ТТД Лукоянова от InStat. За семь минут на поле Артём выиграл два единоборства из трёх, отдал одну точную передачу из двух, а, кроме того, дважды потерял мяч. Не самое плохое начало карьеры в новом виде спорта. Лукоянов оказался смелее Усейна Болта, который так и не решился сыграть в футбол на профессиональном уровне, хотя готовился к этому значительно дольше российского хоккеиста.

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«Когда я прибыл в «КАМАЗ», всё началось как перезагрузка карьеры — новая команда, никого не знаешь, со всеми познакомился. Было волнительно, не знал, что делать вообще. Познакомился с коллективом, мне много помогали в тренировочном процессе, много шутили. За три дня я со всеми нашёл общий язык, все хорошие ребята. В первый день мы друг друга узнавали, во второй день я более-менее понимал уже, что и как надо делать. Третий день — игровой: всё произошло как-то быстро. Самое главное — мне это нравилось, эмоции не передать словами: такие же, как в начале моей хоккейной карьеры. Болельщики тоже приняли хорошо, я даже слышал крики «Шайбу, шайбу!». На самом деле, это случайность, что соперником «КАМАЗа» стала «Уфа». Наверное, я тоже сегодня внёс небольшой вклад в победу. Теперь можно сказать, что я не только в хоккей Уфу обыгрывал, но и в футбол», – пошутил Лукоянов.

По окончании победной игры теперь уже настоящий форвард «КАМАЗа» совершил круг почёта, раздал автографы болельщикам. Возможно, в лице Артёма российский футбол потерял звезду. Но Лукоянов и в хоккее хорош!