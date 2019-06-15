«Беспрерывно анализируем травматичность игроков». Как «Спартак» прошёл медосмотр

Комбаров ответил на вопрос об уходе из клуба, у Глушакова «рабочий режим», а у Селихова – самая крутая машина. Но из отпуска вышли не все.

Медосбледование после отпуска – типичная процедура для любого клуба РПЛ, и «Спартак» здесь не исключение. Но даже к такой банальной и рядовой процедура болельщики «Спартака» относятся крайне внимательно: вспомните, зимой, когда спартаковцы сдавали нужные медицинские тесты в «Лужниках», вокруг лечебного центра собралась толпа болельщиков, с которыми общался и фотографировался Денис Глушаков.

Чего-то подобного можно было ожидать и сегодня, всё-таки за паузу фанаты «Спартака» могли соскучиться по своим кумирам, но то ли соскучились они не очень сильно, то ли повлиял выбор неожиданного центра для медосмотра (раньше собирались в «Лужниках», а сегодня – рядом с парком Покровское-Стрешнёво), но красно-белых болельщики до своих игроков не доехали.

Не доехали до медицинского центра и все футболисты – до 20 числа отпуск предоставлен сборникам: Роману Зобнину, Георгию Джикии, Зелимхану Бакаеву, Александру Ломовицкому, Михаилу Игнатову, Павлу Маслову, Наилю Умярову и Максиму Глушенкову. Остальные же с 8 утра стали подтягиваться к Лечебно-реабилитационному центру Минздрава России на Иваньковском шоссе. Первым приехал Джано, затем Луис Адриано, Айртон и далее по списку. Руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов пояснил, что игроков на группы разбили специально: так в центре не будет столпотворения.

Ответил Михаил Гургенович и на другие вопросы, и самыми важными для болельщиков «Спартака», естественно, являются вопросы о травмах, которых в «Спартаке» в последние пару сезонов очень много. Выводы для болельщиков красно-белых положительные: вроде бы все причины высокой травматичности проанализированы, ответы на вопрос «почему» — найдены, да и вообще, по словам Вартапетова, в прошедшем сезоне всё было уже не так плохо, как в сезоне 2017/2018. Так что в будущем сезоне всё должно быть ещё легче:

«Нам удалось проанализировать причины большой травматичносои в прошлом сезоне, мы беспрерывно это анализируем. Всё, что я сейчас скажу в сравнении с сезоном, когда был огромный пик травматизма – всё будет в пользу этого сезона. Каждая травма болезненно переживается и игроками, и тренерским штабом, и болельщиками с медицинским штабом, но в целом количество травма сократилось. Это статистика, от неё никуда не деться, травм стало гораздо меньше. В некоторой степени это связано с покрытием газонов, но всё-таки количество мышечных травм зависит от системности в подходе к тренировочному процессу. Сейчас, я надеюсь, мы вышли на полное понимание с тренерами по физической подготовке, очень много внимания уделяется профилактики – до и после основной тренировки, по группам риска – этим тренерский штаб занимается очень много», — сказал Вартапетов.

Остальные представители «Спартака» общаться с прессой не особо спешили, а на вопросы отвечали односложно. «Какие эмоции от возвращения в «Спартак»? – спрашиваем у Тимофеева. Тот улыбается, отвечает, что эмоции «восхитительные». Дмитрий Комбаров тоже успел бросить слово прессе на вопрос о возможном уходе в самарские «Крылья» — назвал всё «слухами».



В целом настроения и спартаковцев было хорошим: почти все игроки перед началось осмотра говорили, что настроение отличное.

Правда, Сальваторе Боккетти чуть не умудрился получить травму ещё до начала осмотра – споткнулся на ступеньках при входе.

Очень свежим выглядел бразилец Фернандо, которого раньше часто ругали за лишний вес. С физической формой у него всё в порядке, да и с русским языком, как мы видим, тоже:

Разговорить попытались и Глушакова, но ответил Денис только на вопрос про медосмотр: «всё в рабочем режиме», хотя вопрос про будущее тоже прозвучал.

Любопытно было наблюдать за тем, как футболисты добирались до медицинского центра – кто-то на клубных машинах, кто-то на своих с водителями, другие за рулём, а вот Артём Ребров – на метро. Ну а больше всех выделились Георгий Мелкадзе, подъехавший на «BMW» с таким звуком, будто у машины отвалился глушитель, и, конечно, Александр Селихов со своим «Mercedes» AMG 63.

Но по-настоящему поразил всех Ещенко. По всей видимости, Андрей приехал на вот этой машине.

А вот Ханни поразил всех не автомобилем, а внешним видом:

Что касается самого обследования, то, как сообщает официальный сайт «Спартака», доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали эхокардиографию, УЗИ внутренних органов, флюорографию. Футболисты прошли по кабинетам узких специалистов: лора, окулиста, стоматолога, хирурга-травматолога и сдали тест на функциональную готовность.

После обследования слова Михаила Гургеновича о том, что с игроками всё в порядке, подтвердились. Артём Ребров вообще заявил, что плечо, которое ему оперировали, теперь ещё здоровее, чем второе. Что касается Николая Рассказова, который до осмотра сказал, что ему только предстоит восстановление, то и с ним всё в порядке: перелом сросся, но, чтобы полностью адаптироваться к нагрузкам, ему понадобится немного времени. Так что нагрузки ему будут повышать и постепенно Николай форму наберёт.

Все игроки медосмотр прошли успешно, завтра у команды уже первые тренировки в Тарасовке. Теперь Олегу Кононову осталось дождаться остальных футболистов и надеяться, что с ними за время отпуска ничего не случится. Из сборных все уезжали здоровыми, так что шансы на то, что «Спартак» начнёт готовиться к сезону в полном составе, очень велики.