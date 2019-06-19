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Лучшие фото с матча Россия – Египет на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
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Лучшие фото с матча Россия – Египет на ЧМ-2018
Алёна Сахарова
Год назад Россия оформила путёвку в плей-офф ЧМ. Впервые в новой истории
19 июня 2018 года болельщики впервые с Евро-2008 вспомнили, что такое настоящее единение всего народа.
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

19 июня 2018 года сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, одержав уверенную победу над Египтом. Эти кадры хочется пересматривать и год спустя.

После окончания матча улицы Санкт-Петербурга заполнились толпами фанатов с триколорами. Последний раз страна так масштабно отмечала бронзу сборной на Евро-2008. Праздник чемпионата мира по-настоящему захватил нашу страну, и мы стали её частью.

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