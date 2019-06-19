19 июня 2018 года болельщики впервые с Евро-2008 вспомнили, что такое настоящее единение всего народа.

Год назад Россия оформила путёвку в плей-офф ЧМ. Впервые в новой истории

19 июня 2018 года сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, одержав уверенную победу над Египтом. Эти кадры хочется пересматривать и год спустя.

После окончания матча улицы Санкт-Петербурга заполнились толпами фанатов с триколорами. Последний раз страна так масштабно отмечала бронзу сборной на Евро-2008. Праздник чемпионата мира по-настоящему захватил нашу страну, и мы стали её частью.