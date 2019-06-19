Год назад Россия оформила путёвку в плей-офф ЧМ. Впервые в новой истории
19 июня 2018 года болельщики впервые с Евро-2008 вспомнили, что такое настоящее единение всего народа.
19 июня 2018 года сборная России впервые в новейшей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, одержав уверенную победу над Египтом. Эти кадры хочется пересматривать и год спустя.
После окончания матча улицы Санкт-Петербурга заполнились толпами фанатов с триколорами. Последний раз страна так масштабно отмечала бронзу сборной на Евро-2008. Праздник чемпионата мира по-настоящему захватил нашу страну, и мы стали её частью.
- 19 июня 2019
-
10:21
- 18 июня 2019
-
17:55
- 16 июня 2019
-
19:35
- 15 июня 2019
-
14:20
-
12:48
-
03:04
- 14 июня 2019
-
17:07
-
15:33
-
15:26
-
15:03
-
14:14
-
13:41
-
12:57
-
12:12
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
- 12 июня 2019
-
01:10
- 11 июня 2019
-
11:51
- 10 июня 2019
-
20:20
- 3 июня 2019
-
09:09
- 1 июня 2019
-
09:56
- 31 мая 2019
-
14:04
- 28 мая 2019
-
10:28
- 24 мая 2019
-
17:39
- 23 мая 2019
-
18:13
- 22 мая 2019
-
22:50
- 17 мая 2019
-
02:45
- 14 мая 2019
-
18:24
-
17:10
- 8 мая 2019
-
15:36
Партнерский контент