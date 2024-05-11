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Сторожук рассказал о задаче тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ

Сторожук рассказал о задаче тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук ответил на вопрос о задачах команды перед окончанием сезона-2023/2024 Первой лиги.

«Ну, естественно, как и у любых спортсменов, у нас есть амбиции. Если уж мы так высоко залезли, то надо стремиться биться до конца за эти позиции. Кто-то говорит, что мы оказались на них случайно, кто-то понимает, что нам там делать нечего. Но нас это никаких не смущает. Мы хотим попробовать – за это, наверное, никто спрашивать не будет. Попробуем, а там уж зацепимся или не зацепимся за этот шанс – другой вопрос. В любом случае интересно будет. Здесь у нас чисто спортивный интерес», — приводит слова Сторожука «Известия».

Напомним, после 30 матчей Первой лиги сезона-2023/2024 тульский «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от «Родины», находящейся в зоне переходных игр, на одно очко.

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