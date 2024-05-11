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Агент Гарсия: Педро не покинет «Зенит» летом

Агент Гарсия: Педро не покинет «Зенит» летом
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 18-летнего крайнего нападающего «Зенита» Педро, ответил на вопрос о будущем своего клиента в санкт-петербургском клубе.

«Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен. Педро совсем недавно перешёл в «Зенит», мы уважаем клуб. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами», – приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в минувшем феврале. В нынешнем сезоне Педро принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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