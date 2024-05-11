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«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Матч начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 36 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 44 очка и занимает 13-е место. «Манчестер Сити» после 35 матчей английской Премьер-лиги заработал 82 очка и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии манчестерский клуб разгромил «дачников» со счётом 5:1.

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