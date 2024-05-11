Эдуард Мор: не спорю с Быстровым — ему бесполезно что-то доказывать

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал о своих взаимоотношениях с отечественными футбольными экспертами.

— Кто из коллег давит авторитетом в эфирах?

— Такого нет. Все разные. Другое дело, что я воспитанный человек. Для меня субординация — это нормально. На меня никто абсолютно не давит, даже, скорее, наоборот. В эфире с коллегами старше меня я стараюсь вести себя скромнее, чем с ровесниками или младше. Не знаю, как это смотрится со стороны, но моё внутреннее ощущение таково. Я слушаю людей, которые скажут всю правду в глаза, не предвзяты, были в футболе. От таких людей я пока слышал только хорошее.

— Кого сложнее всего переспорить?

— Есть такие моменты, что я просто не спорю. Понимаю, что бесполезно. Например, если я в студии с Быстровым, то абсолютно бесполезно ему что-то доказывать, потому что он всё равно не слушает. Я могу всё что угодно говорить, но здесь даже не важны аргументы и факты. Поэтому я с ним не спорю.

Но подискутировать мне очень интересно. Нравится слушать Шалимова, Талалаева, Рахимова, Аршавина. Когда находишься с такими людьми, получаешь большое удовольствие. Сидишь с ними, будто на кухне — где-то споришь, где-то — рассуждаешь. Это очень интересно, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.