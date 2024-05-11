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«Наполи» хочет быстрее продлить контракт с Кварацхелией на фоне интереса от «ПСЖ» — Романо

«Наполи» хочет быстрее продлить контракт с Кварацхелией на фоне интереса от «ПСЖ» — Романо
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен как можно быстрее продлить контракт с 23-летним крайним нападающим неаполитанского клуба Хвичей Кварацхелией на фоне интереса к нему со стороны «ПСЖ» и клубов из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Де Лаурентис категорически не хочет, чтобы грузинский футболист покинул «Наполи» летом, поскольку из клуба уйдёт другая звезда — нападающий Виктор Осимхен. Подчёркивается, что неаполитанский клуб намерен провести переговоры с представителями Кварацхелии о новом контракте в ближайшие недели. Возможно, что новое трудовое соглашение крайнего нападающего будет включать пункт об отступных.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальньную часть Евро:

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