Они не только обаятельные и привлекательные, но ещё и классно играют в футбол!

Сегодня, 8 октября, женская сборная России сыграет с вице-чемпионками мира и чемпионками Европы – командой Нидерландов. Оранжевые, занимающие третью строчку в рейтинге ФИФА, опережают наших девчонок на 21 строчку – но, как мы знаем, когда команды выходят на поле, цифры перестают иметь значение: приходит время мастерства, характера и эмоционального состояния.



В ожидании игры предлагаем познакомиться с главными действующими лицами нашей команды. В специализированных изданиях девушки нечастые гостьи. Немного восполним этот пробел.

Татьяна Щербак, вратарь («Кубаночка» Краснодар)

Начинала играть в поле и получала удовольствие от дриблинга и забитых голов. Но однажды по просьбе тренера встала в ворота и поняла, что не давать нападающим забивать голы – ещё круче.



Родилась на хуторе в Краснодарском крае, с 11-12 лет занималась конным спортом. По мнению Тани, в футболе у неё было больше перспектив, и она не ошиблась – с 2017 года она первый номер сборной России. Тем не менее выбор между двумя видами спорта был одним из самых трудных в жизни Татьяны.



В семье у Тани – 6 братьев и 3 сестры. В детстве один из братьев предложил Татьяне спор — кто заберётся выше по железной лестнице. Смелая Таня поднялась на самую высокую ступеньку, а прыжок вниз обернулся шрамом на лбу.

Анна Беломытцева, защитник («Локомотив» Москва)

В детстве успела поиграть в волейбол и баскетбол, любит играть на гитаре. А ещё — готовить (фирменное блюдо — мясо по-французски), смотреть фантастику и читать книги.



Анна родом из Алтайского края, её именем назван турнир среди девочек в столице региона — Барнауле. Перед переездом в «Рязань-ВДВ» (предыдущий клуб Ани) защитница занималась в школе Алексея Смертина.



Помимо высокого роста и уверенной игры «на втором этаже» у Ани в арсенале есть и другое оружие — пушечные удары со штрафных.



В детстве Аню укусил ротвеллер, поэтому она долгое время боялась собак. Но страх прошёл, и теперь у девушки свой питомец — чихуа-хуа по имени Ронни, который с радостью встречает Аню после каждой тренировки.

Анна Кожникова, защитник («Локомотив» Москва)

Характер Ани и её любовь к футболу проявились ещё в детстве: мама запрещала ей ходить на тренировки, но девочка убегала на них тайком. Будь мама чуть построже или Аня чуть помягче, и сборная России недосчиталась бы одного из ключевых игроков.



Играющий тренер — далеко не самое обычное явление в футболе. А как насчёт играющего президента клуба? Такую роль Аня примерила на себя в 2014 году, но, по словам футболистки, административные должности пока не для неё. Но всё может измениться после завершение карьеры.



Слышали про спортивно-экстремальное телешоу «Жестокие игры», проходившее в Аргентине? Анна не только приняла в нём участие, но и стала победительницей третьего, последнего, сезона.

Алина Мягкова, защитник («Маунт-Плезант» США)

С августа этого года Алина изучает медицину в США в Central Michigan University и играет за женскую футбольную команду университета.



В последней игре сборной России против Эстонии Алина забила свой первый гол в профессиональном футболе и… не смогла остановиться. В двух последующих матчах за клуб девушка забила ещё по одному голу, которые стали для команды ключевыми.



Алина свободно говорит по-английски. До переезда в США постоянно старалась поддерживать себя в форме – читала книги и смотрела фильмы на иностранном языке, что облегчило её адаптацию в Америке. В августе прошлого года стала гостем прямого эфира англоязычного радио Capital FM Moscow.



Девушка обожает кататься на сноуборде — неделю занималась с инструктором и три раза ездила с родителями кататься в Андорру.

Ксения Коваленко, защитник (ЦСКА Москва)

В одном из матчей за кемеровский «Кузбасс» защитница сыграла в нападении и забила все восемь голов своей команды. Это по-прежнему рекорд первой лиги по количеству голов в одной встрече.



Ксения недолго играла в одной команде с Александром Головиным, когда жила в Новокузнецке. Тренер женской команды ушла в декрет, и девушка решила выступать за мужскую.



В 2014 году журнал FHM включил Ксению в топ-100 самых сексуальных девушек планеты. Только посмотрите, как она выглядит!



Кстати, Ксюша — самая популярная футболистка сборной в «Инстаграме» — на октябрь 2019 года у неё почти 75 тыс. подписчиков! Больше — только у невызванной Нади Карповой.



В мае прошлого года защитница провела футбольный урок для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Ждём ответного приглашения от Аделины!

Марина Фёдорова, полузащитник («Реал Бетис» Испания)

Марина — одна из немногих игроков сборной, выступающих за границей. До испанского этапа карьеры девушка представляла французский «Мец» и финский «Найс Футис».



Мало кто знает, что Марина — уникальная футболистка. Она выступает за три российские футбольные сборные — по большому, мини-футболу и пляжному футболу.

Марина была признана лучшим игроком мира по пляжному футболу среди женщин 2018 года. В этом же году она стала самой ценной футболисткой Кубка Европы.



Во время чемпионата мира Марина играла со звёздами футбола на Красной площади. Среди партнёров были Кафу, Диего Форлан, Лотар Маттеус, Хорхе Кампос, Алексей Смертин, Андрей Тихонов и Алекс Скотт.



В сентябре 2018 года Марина получила приглашение на церемонию ФИФА «The Best!», где познакомилась с Андреем Шевченко, Марсело, Роберто Карлосом, Нуну Гомешем, Арсеном Венгером и Джанни Инфантино.

Надежда Смирнова, полузащитник (ЦСКА Москва)

До того как начать футбольную карьеру, Надя серьёзно занималась горными лыжами, но любовь к футболу оказалась выше. Интересный факт: в горнолыжном спорте выступает полная тезка полузащитника сборной России.



Надежда питает слабость к игровым приставкам. Часто после непростого тренировочного дня она отдыхает, играя в PlayStation.



Надя не раз пробовала себя в качестве модели – снималась для Cosmopolitan и Mercedes Magazine, представила коллекцию одежды Finn Flare к ЧМ-2018.

Яна Шеина, полузащитник («Локомотив» Москва)

В младшей школе Яна параллельно занималась танцами и футболом — была одновременно солисткой и нападающим. Выбор пришлось делать в четвёртом классе.



Яна любит музыку 90-х — и послушать, и спеть самой. Любимой группы и жанра нет: девушка может включить как «Руки Вверх», так и «Агату Кристи».



В команде юную полузащитницу называют Янчик. Янчику нравится смотреть Гарри Поттера — как и у волшебника, у неё на лбу есть шрам, который она получила в два года, упав у себя в комнате.

Нелли Коровкина, нападающий («Локомотив» Москва)

Нелли — лучший бомбардир чемпионата России, и на голы её мотивирует молодой человек. У пары сложилась традиция праздновать голы Нелли вместе — они обнимаются после каждого забитого мяча. Если Нелли забивает гол на выезде, показывает в камеру сердечко.



До весны 2018 года, когда Нелли снова начали вызывать в сборную, она боялась летать на самолетах. Из-за аэрофобии девушка даже пропустила Универсиаду, хотя прошла все сборы.



На взгляд Нелли, экипировку для женских команд должны шить модные бренды — D&G, LV или Gucci. Девчонки с удовольствием будут носили бы такую, причём не только футболистки.



Нелли следит за модой и любит необычные вещи – огромные очки, шипы, кожу. Старается одеваться и выглядеть не как все. Ей нравится стиль Леди Гаги, хотя кто-то может сказать, что он ужасен.

Лина Якупова, нападающий («Локомотив» Москва)

В детстве Лина занималась вольной борьбой в родном городе Гулькевичи Краснодарского края. Обидите — треснет, мало не покажется! Кстати, сейчас девушке нравится ММА.

В 2013 году Лина расторгла контракт с «Кубаночкой» и приняла решение завершить игровую карьеру. Переехала в Москву и устроилась на работу администратором в фитнес-клуб, параллельно играя в любительских командах — женской “Спарте-Свиблово” и мужском “Унион Депортиво”.



Лина отучилась в Центре подготовки специалистов в сфере футбола на лицензию категории C, которая позволяет тренировать детей. Поводом стало приглашение тренировать девочек в детской школе “Спартака-2”. Примечательно, что первого “Спартака”, в женском футболе пока нет.



После обучения на тренера Лину пригласили в штаб женской юниорской сборной девчонок 2000 и 2001 года рождения. Там она познакомилась со своими будущими одноклубницами — Яной Шеиной и Кристиной Черкасовой. Далее Якупова возобновила карьеру игрока и попала в сборную России!