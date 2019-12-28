Судьи спасли Моуринью в игре с аутсайдером. Линекер ярко высказался на эту тему

Жозе Моуринью отпраздновал сегодня маленький юбилей. Особенный провёл десятую игру во главе «Тоттенхэма» и впервые сыграл вничью. До этого у португальского тренера было шесть побед при трёх поражения в АПЛ и Лиге чемпионов.

Жёсткий календарь вынудил Моуринью сделать несколько перестановок в составе. Кроме того, «шпоры» потеряли дисквалифицированного на три матча Сон Хын Мина. Проанализировав состояние своих игроков и возможности соперника, аутсайдера чемпионата «Норвича», тренер «Тоттенхэма» выбрал тактическую схему с тремя центральными защитниками (Алдервейрелд, Фойт и Вертонген), двумя латералями (Орье и Сесеньон) и тремя центрхавами (Н’Домбеле, Ло Чельсо и Эриксен), которые поддерживали Деле Алли и Гарри Кейна.

В первом тайме план Моуринью провалился полностью. «Норвич» просто играл интереснее, к тому же защитники «шпор» делали царские подарки хозяевам. Сначала молодой аргентинец Хуан Фойт, любящий повозиться с мячом, совершил потерю на своей половине поля, попав под прессинг Эмилиано Буэндии. Выдавший блестящий тайм центрхав Марио Вранчич подхватил мяч и завершил атаку голом.

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Затем забил будущий оппонент сборной России, форвард сборной Финляндии Теему Пукки. В этом эпизоде ужасно сыграл Серж Орье, который полез в обводку и потерял мяч. Вранчич соорудил шикарный длинный пас на Пукки, а финн реализовал выход один на один. Но «Тоттенхэму» повезло – второй гол «Норвича» отменили. Система VAR определила, что нападающий, получая передачу, залез в офсайд. Судя по повтору, на какие-то сантиметры.

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Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер сделал мощный комментарий, разбирая момент с офсайдом. «И вот снова, – написал Линекер в своём «твиттере». – Очередной бред из-за VAR. Гол Пукки был отменён, хотя он находился на одной линии с защитником. Если нужно рисовать линии и точки, но при этом вам всё равно непонятно, как рассудить эпизод, то, пожалуйста, прекратите мешать арбитрам на поле. Абсурд. Если бы VAR был тренером, его бы уволили несколько недель назад»



В перерыве крайне недовольный действиями своей команды Моуринью произвёл двойную замену. После того, как португалец убрал с поля Фойта и Яна Вертонгена, «Тоттенхэм» перестроился на схему с четырьмя защитниками, а хорошо вошедший в игру Лукас Моура помог «шпорам» увеличить давление на ворота Тима Крула. Гости сравняли счёт уже на 55-й минуте: штрафной великолепно исполнил Эриксен.

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«Тоттенхэм» продолжил лезть вперёд, стремясь добить хозяев, однако пропустил курьёзный гол. Буэндия сыграл в стенку с партнёром и выполнил передачу в штрафную. Пукки должен был выскакивать один на один, но не смог укротить мяч. К слову, во втором тайме финн совершил несколько подобных технических ошибок, возможно, из-за усталости, так что в целом провёл не лучший матч. Тем не менее эпизод закончился удачно для «Норвича». Тоби Алдервейрелд, выбивая мяч, попал в Орье, и рикошет от ивуарийца дезориентировал голкипера гостей Пауло Гассанигу. Интересно, Моуринью уже устал от Орье или всё ещё думает, что плюсы этого игрока перевешивают минусы?

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«Тоттенхэм» находился на грани поражения от аутсайдера, хотя в концовке как следует прижал «Норвич». Хозяева стойко оборонялись, а пропустили, как ни странно, в результате быстрой ответной атаки «шпор», когда мяч на чужой половине потерял свежий Том Трибулл. Команда Моуринью заработала пенальти. Причём ситуация выглядела такой же спорной, как офсайд Пукки. Здорово сыгравший в этом матче центральный защитник Кристоф Циммерман, кажется, сделал всё, чтобы не сфолить в подкате на Кейне, однако нападающий сборной Англии умно подставился. Судьи с VAR могли по-разному оценить эпизод, тем не менее решение снова было в пользу «Тоттенхэма». Сам же Кейн реализовал удар с «точки».

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Для «Норвича» ничья как поражение, ведь до спасительного 17-го места целых шесть очков.