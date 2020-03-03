Как показывали российский футбол в 1990-е. Много смешных и грустных историй

На днях возобновился чемпионат России, и болельщики ворчат, что по общедоступному бесплатному ТВ из тура показали только один матч, да и тот не самый громкий – «Ахмат» — «Ростов». При этом каждый день, спустя несколько минут после окончания игры, есть возможность посмотреть подробный обзор матча и послушать мнение экспертов.



В 90-е годы не из всех городов России можно было организовать трансляцию матча, а производство любой футбольной программы превращалось в настоящее приключение. Вспоминаем, как это было.

В СССР показывали весь спорт. Включая шахматы и художественную гимнастику

В СССР существовало всего четыре телеканала, один из них транслировался исключительно на Москву, а один был сугубо образовательный. Но при этом спорт в СССР показывался очень часто. В один день могло быть показано два баскетбола и два хоккея, регулярно в сетке каналов были чемпионат мира по шахматам и соревнования по художественной гимнастике – пожалуйста. Не говоря уже обо всех футбольных еврокубковых матчах советских клубов. Вот программа на 1 декабря 1985 года.

На второй кнопке Кубок СССР по водному поло, футбольный переходный турнир и женский баскетбол! Переходный турнир по футболу в 1985 году — это такой мини-турнирчик для сокращения Высшей лиги. Да, в 1985 году в ней было 18 участников, а в 1986-м стало 16. Играли в этом турнире 15-е и 16-е места вышки («Черноморец» из Одессы и бакинский «Нефтчи») плюс два победители первой лиги (рижская «Даугава» и ЦСКА). И это показывали!

На первой кнопке сразу после программы время – «Футбольное обозрение», единственная тематическая передача о футболе на советском телевидении. В воскресенье, в 21:35. В ситуации, когда сезон фактически уже завершён.



В начале 90-х появились новые телекомпании с новыми идеями и проектами, в том числе спортивными. Футбол тогда ещё был популярен, и иметь собственную футбольную программу для всех ведущих каналов считалось нормой.



На второй кнопке стала выходить программа «Футбол без границ» (выходила с 1992 по 1998 год), это был подробный обзор матчей чемпионатов Италии, Испании, Нидерландов и Франции. В таких объёмах до этого европейского футбола в стране не было.

10 октября 1993 года в России начал вещание канал НТВ, в 1994-м в его эфире появилась программа «Футбольный клуб». По воспоминаниям ведущего «Футбольного клуба» Василия Уткина, получить лицензию НТВ было непросто, каналу помог друживший с Борисом Ельциным Шамиль Тарпищев. Одним из его условий стало появление в сетке канала спортивной передачи.

Молодой Василий Уткин

Трансляция матча «Ротор» — «Спартак» была прервана. Во время матча произошёл вооружённый захват телецентра

Если количество футбольных программ на ТВ росло, то с трансляциями матчей всё обстояло не так хорошо. После распада СССР и образования чемпионата России никто в руководстве нашего футбола ещё ничего не знал о телеправах, да и о каких правах может идти речь, если в стране творится сущий бардак. Например, 3 октября 1993 года в 19:26 трансляция матча «Ротор» – «Спартак» была прервана, а диктор «Останкино» сообщил о вооружённом захвате телецентра. Это был пик противостояния Бориса Ельцина и Верховного Совета, который закончился выстрелами из танков по Белому дому.

В первые годы клубы сами решали, какой канал будет показывать их домашние игры, но это было не совсем так, как можно представить сейчас. Например, «Динамо» выбирает наиболее выгодное предложение от нескольких каналов. Ничего подобного. Каналы требовали деньги с клубов, мол, рыночные отношения, интерес к футболу упал, а нам надо зарабатывать.



«У нас какие-то матчи показывал Первый канал, какие-то мы, какие-то студия «Спорт+Спорт» с комментариями Маслаченко – они одно время показывали матчи «Спартака». Это был праздник — каждый клуб сам решал, с кем работать и на каком канале его будут показывать», — вспоминает Дмитрий Анисимов, в 90-е годы комментатор и ведущий программ на канале «Россия» (вторая кнопка).

Дмитрий Анисимов Фото: РИА Новости

Первый телевизионный пул был создан в 1995 году, когда титульным спонсором чемпионата стала компания «Стиморол». Футбол ушёл на канал «Россия». Причём в контракте было прописано, что канал обязуется показывать две-три игры из тура. Но о существенных заработках для клубов речи не шло, даже несмотря на то что бюджеты тогда были гораздо более скромными, чем сейчас. Доли от продажи телеправ никак существенно клубам помочь не могли.



Неплохо зарабатывать на телеправах могли только участники еврокубков, продажа отдельной трансляции могла стоить до миллиона долларов.



В те времена только в Москве существовало оборудование для более-менее качественной трансляции, позже, когда «Зенит» вышел в высший дивизион, оно появилось в Петербурге. Трансляции из остальных городов были ужасны. Всего несколько камер, минимум повторов.



«Сначала показывалась трансляция только одного матча из тура, в основном из Москвы, — вспоминает Василий Уткин, в те годы комментатор НТВ и ведущий «Футбольного клуба». — Всё зависело от ПТС (передвижная телевизионная станция), они в достатке появились в связи с подготовкой к Олимпиаде. ПТС — это конструктор, на ней могут стоять большие стационарные студийные камеры, а могут обычные камеры на провод привязываться.



Регулярно бывало так, что нужно было сделать восьмикамерную съёмку, а в Краснодаре было постоянно только шесть камер. Нужно было договориться с двумя операторами, которые бы со своими камерами приехали. Один раз было семь камер, потому что один оператор не приехал, он свадьбу снимал.



Первая трансляция из Томска прервалась на 10 минут, потому что реально кто-то проходил и дёрнул ногой шнур. В Томске не было вообще ничего, а в Нальчике такая рухлядь работала, будто отступавшие немцы оставили ПТС. Это было невозможно смотреть, страдание одно».

Кассеты с сюжетами из городов передавали с проводниками поездов. Но их всё равно приходилось перемонтировать

С 1980 по 1992 год в эфире телевидения была только одна обзорная футбольная программа – «Футбольное обозрение». Обзор матчей очередного тура (не всех), голы, опасные моменты, разбор писем читателей. За неимением ничего другого это было очень круто. Тем более что даже такой простой формат требовал колоссальных усилий.



По сути это работало так. В тех городах, из которых не было трансляций, оператор на одну камеру должен был отснять самое интересное, затем сюжет надо было смонтировать и переозвучить, а потом ещё каким-то образом успеть отправить в Москву.



«Из некоторых городов телевизионные перегоны* были невозможны. Нужно было договариваться, — вспоминает Андрей Голованов, в те годы комментатор Первого канала и сотрудник «Футбольного обозрения». — У корреспондентов в городах были свои знакомые проводницы поездов; с ними они пересылали кассеты, а мне надо было встречать эти поезда. Проводницы передавали кассеты, а я вручал им шоколадку. Мне было неудобно, что человек привозит кассету за просто так, надо было как-то отблагодарить. Ещё в некоторые города нельзя было отправить факс — отправляли телексом ,— это такая срочная почта. Сейчас, я думаю, молодые люди даже не представляют, что это такое. В принципе, нам присылали готовые сюжеты, но дело всё в том, что иногда уровень корреспондентов в городах был низким. Приходилось перемонтировать».

* - Перегон осуществлялся по так называемой релейной связи. Релейная связь — это когда в прямой видимости друг от друга находились передатчики, которые выстраивались в линии по всей стране, по ним можно было передавать картинку. Выглядело это так: два человека в разных городах в одно и то же время должны были нажать кнопки воспроизведения и записи.

«Футбольное обозрение» выходило на следующий день после тура, но собрать сюжеты по всем матчам у коллектива получалось далеко не всегда. А первым это сделал «Футбольный клуб» Василия Уткина.

«Всеми правдами и неправдами в 1995 году весной мы собрали полный обзор тура ЧР по футболу, – вспоминает Василий Уткин. — Я могу с гордостью сказать, что тогда это был новый стандарт в профессии. Только потом стало понятно, что без этого уже нельзя, через год-полтора на Первом канале стали делать полный обзор матчей. Поскольку мы делали обзор матчей по понедельникам, начал выходить по понедельникам и «Спорт-экспресс», хотя раньше он выходил по вторникам.

Но трудностей хватало. Были большие проблемы с оперативной передачей картинки с юга, потому что там всегда шла война. Практически всё время перегона было занято разнообразными военными материалами: в них втиснуться было очень сложно. Нередко приходилось просить запись у операторов команд".

Перетурин так и не смог перестроиться на новые реалии. Но он никогда не сдавал своих сотрудников

«Футбольный клуб» с приходом Уткина быстро стал самой популярной передачей о футболе. На фоне Владимира Перетурина, не менявшего стиль своей работы десятилетие, новая программа выглядела прорывом. Молодой, дерзкий, ироничный ведущий, уход от стандартного показа только голов (хотя их показывали) к более интересным и проблемным сюжетам – в 1994 году это было настоящим прорывом. «Футбольный клуб» стал событием, его ждали, просили записать на кассету, чтобы пересмотреть потом.

Ещё Уткин превратил в шоу конкурс на лучший гол года, который назывался «девятка». В 1994 году конкурс (победитель определялся зрительским голосованием) выиграл Валерий Кечинов и получил в качестве приза «Жигули» девятой модели. Футболист даже некоторое время на этом автомобиле поездил сам. Через год победителем стал Юрий Никикфоров. Призы вручались на новогоднем ток-шоу.

Василий Уткин (слева) и Юрий Никифоров

«Особенностью НТВ было то, что это был телеканал, который делал ставку на новости, — говорит Василий Уткин. — Важнейшим девизом первых лет НТВ, вплоть до того самого скандала, когда компания полностью перешла под управление «Газпром-медиа», был: «Новости – наша профессия». Благодаря этому на НТВ было сравнительно несложно, просто очень хлопотно, заказать сюжет из любого города».



На фоне «Футбольного клуба» «Футбольное обозрение» стало выглядеть устаревшим, программа требовала перемен, но её ведущий Владимир Перетурин так и не смог перестроиться.



«Владимир Иванович был человеком непростым, — рассказывает Андрей Голованов. — Он фанатично любил футбол, фанатично любил профессию. Он, будучи руководителем «Футбольного обозрения», никогда не сдавал своих сотрудников, он всегда их защищал, всегда был за них горой.



Но, к сожалению, Владимир Иванович не смог перестроится в новые времена и понять, что жизнь изменилась, болельщик изменился: другие предпочтения, другие взгляды. Он всё отвергал. Считал, что, как в 80-м он основал «Футбольное обозрение», вот так и будет всегда. А на самом деле мир поменялся, время поменялось. Он не хотел это понимать, слышать. Всё это привело к краху».

На РТР звонили из правительства: хотели, чтобы матч «Спартака» комментировал Маслаченко

Разумеется, когда вокруг устаревшая техника и общий бардак, в процессе производства телепрограмм и трансляций происходило множество историй, которые сейчас кажутся невероятными. Но не все. Вот эта история от Дмитрия Анисимова кажется вполне реальной и сейчас. И даже что-то напоминает.



«Помню ещё 92-й год, канал «Россия», показывали какой-то матч Кубка кубков с участием «Спартака». Мы в это время готовились на Шаболовке к какой-то трансляции, даже не футбольной. И тут вечером звонит председатель компании Олег Скворцов.



«Где главный редактор?» — спрашивает он. «Нет его, все давно ушли», — отвечаю я. Он говорит: «У нас кто завтра футбол комментирует?». Отвечаю — Жолобов. Он мне: «Вице-премьер правительства Шумейко звонил — хочет, чтобы Маслаченко комментировал». «Так у нас есть Жолобов, зачем нам Маслаченко?» — спрашиваю я. «Только вы тогда передайте Олегу, чтобы хорошо комментировал», — попросил Скворцов».



Ещё Анисимов вспомнил историю, когда в 1996 году во время предвыборной компании в их студию ломился генерал Лебедь, который хотел сказать перед первой игрой на Евро напутственные слова в адрес сборной от имени Ельцина. Отговорили его не без труда, сказав, что будет не очень хорошо, если сборная в итоге проиграет. Она, к слову, и проиграла тогда итальянцам 1:2.



Василий Уткин вспомнил смешную производственную историю.



«Дело было в Краснодаре. Надо ведь сначала сигнал доставить со стадиона в городской телецентр, а оттуда уже в Москву. А директор местного телецентра с нами не очень хотел разговаривать. Но была другая пэтээска, в местном театре. Стали искать директора этого театра, нашли его телефон, звоним ему в пятницу, он говорит шёпотом: «Да, здравствуйте, это я, у нас есть ПТС, у нас 10-я камера даже есть». Спрашиваем: «Извините, почему вы шёпотом говорите?». Он отвечает: «Вы понимаете, у меня два выходных, я на охоте на уток сижу сейчас».

Каждый, кто в те годы имел отношение к телевидению, подобных историй вспомнит множество.



Андрей Голованов и Игорь Будников однажды принесли кассету на эфир за 30 секунд до начала, всё было на грани. Им пришлось бежать в аппаратную по лестнице, потому что банально боялись застрять в лифте.



«Мы как-то горели в эфире, — вспоминает Дмитрий Анисимов. — Шаболовский телецентр – старый, довоенный. В аппаратной комнате была худая крыша, её решили починить, но тут пошёл дождь. Мы сидим в аппаратной, и течёт вода по стойкам и мониторам. Говорили: «Сейчас будет замыкание, мы останемся без света». Стали накрывать всё пластиковой плёнкой, а через 10 минут она загорелась. Пришлось одновременно тушить пожар и комментировать. Стали всё выключать кроме одного телевизора, с которого мы могли видеть эфир. Мы комментируем, а вокруг тлеет целлофан. Вонь страшная была».

***

«Футбольное обозрение» просуществовало на Первом канале до 13 декабря 1999 года, постепенно опускаясь всё ниже по рейтингам и по сетке канала. Перетурина уволили, в сетке канала появилась программа «На футболе с Виктором Гусевым», но и она была закрыта в 2004 году.



«Футбольный клуб» жив до сих пор, он выходит в YouTube как авторская программа Василия Уткина. Но в сетке федерального канала программа прожила примерно столько же, сколько футбольные проекты Первого канала.



В 1999 году Уткин был отстранён от эфира, а осенью программа была закрыта. «Футбольный клуб» безуспешно несколько раз возвращался в эфир НТВ, затем переехал на «НТВ-Плюс», а 4 марта 2013 года окончательно перестал существовать как телепроект.



Если не считать спортивный канал «Матч ТВ», то ни одной программы о футболе в эфирной сетки ни одного федерального канала нет.