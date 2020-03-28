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Футболист проглотил записку тренера прямо во время матча, видео

Футболист проглотил записку тренера
«Чемпионат»
Футболист уничтожил записку от тренера очень необычным способом. Видео
Он побоялся выкинуть её на поле.
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 25-го тура чемпионата Турции этого сезона между футбольными клубами «Газишехир Газиантеп» и «Трабзонспор» случился забавный эпизод с участием полузащитника гостей Баду Ндиайе.

Турция - Суперлига. 25-й тур
07 марта 2020, суббота. 17:00 МСК
Газишехир
Газиантеп
Окончен
1 : 1
Трабзонспор
Трабзон
0:1 Экубан – 22'   1:1 Кайоде – 53'

Футболист «Трабзонспора» прямо во время матча получил записку от главного тренера Хусейна Шимшира. Полузащитник внимательно с ней ознакомился, а позже решил избавиться достаточно странным способом. Обычно футболисты, получая записку от тренера, либо выкидывают её на поле, либо прячут в трусы. Но Ндиайе видимо не захотел выкидывать листок с подсказками, побоявшись, что соперники поднимут и прочитают указания Шимшира. Поэтому сенегалец осмотрелся, а потом сложил записку пополам и засунул в рот, начав её разжёвывать.

Указания тренера Баду не помогли. Он так и не сумел отметиться результативным действием в матче. На 61-й минуте Ндиайе заменили, а его «Трабзонспор» сыграл гостевой матч «Газиантепом» вничью – 1:1.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Fahrettin Gok/Anadolu Agency via Getty Images

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