Футболист уничтожил записку от тренера очень необычным способом. Видео

В матче 25-го тура чемпионата Турции этого сезона между футбольными клубами «Газишехир Газиантеп» и «Трабзонспор» случился забавный эпизод с участием полузащитника гостей Баду Ндиайе.
Футболист «Трабзонспора» прямо во время матча получил записку от главного тренера Хусейна Шимшира. Полузащитник внимательно с ней ознакомился, а позже решил избавиться достаточно странным способом. Обычно футболисты, получая записку от тренера, либо выкидывают её на поле, либо прячут в трусы. Но Ндиайе видимо не захотел выкидывать листок с подсказками, побоявшись, что соперники поднимут и прочитают указания Шимшира. Поэтому сенегалец осмотрелся, а потом сложил записку пополам и засунул в рот, начав её разжёвывать.
Указания тренера Баду не помогли. Он так и не сумел отметиться результативным действием в матче. На 61-й минуте Ндиайе заменили, а его «Трабзонспор» сыграл гостевой матч «Газиантепом» вничью – 1:1.
- 28 марта 2020
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