«У России остались только патриотизм и душа». В Бельгии раскритиковали российскую сборную

В преддверии старта Евро-2020 бельгийские СМИ беспокоят проблемы собственной команды (травмы Де Брёйне, Азара, Витселя) и практически не интересуют дела соперников. Для первого номера рейтинга ФИФА – логичная позиция. Только специализированный еженедельник Sport/Foot Magazine посвятил отдельную статью команде России, с которой бельгийцам играть уже в субботу, 12 июня (спасибо коллеге Владимиру Грабищенко за подгон свежего номера).

В материале под названием «Возвращение в Санкт-Петербург» датский и голландский обозреватели рассуждают, как изменились сборная России и вообще весь наш футбол за три года, прошедших с ЧМ-2018. И приходят к неутешительным выводам. Не для себя – для нас.



Приводим самые любопытные выдержки из текста.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Российский футбол теряет игроков в диапазоне 17-20 лет»

«Главный недостаток российской сборной – отсутствие молодёжи. Самому молодому в её составе – Жемалетдинову – уже 24 года (на самом деле Жемалетдинов – только восьмой с конца по возрасту в заявке после Фомина, Соболева, Мостового, Макарова, Сафонова, Дивеева и Мухина. – Прим. «Чемпионата»). По меркам европейского футбола это уже старый игрок. Российский футбол уже долгие годы теряет футболистов в диапазоне 17-20 лет. У себя в клубах они, как правило, сидят на скамейках запасных, их никто не выпускает. Только после 20 они начинают выходить, но это уже поздно. Получается, что в самом расцвете сил они не могут себя проявить. Поэтому у России очень возрастная сборная».

«Заболотный и Соболев – клоны Дзюбы»

«С вратарями проблема. Антону Шунину уже 34 года, но международного опыта у него совсем мало. Жирков остаётся палочкой-выручалочкой, но ему уже 38! Много вопросов к средней линии, где звездой можно назвать одного Головина. А в атаке Заболотный и Соболев – два клона Дзюбы. Такие же большие и работоспособные».

«От России не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Ни в чём нет движения вперёд, нет прогресса»

«От России не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, и вряд ли она выступит лучше, чем выступила на ЧМ-2018. Ни в чём нет движения вперёд, нет прогресса. Давно известно, что они могут показать – агрессивный футбол, высокий прессинг и попытки доставить мяч побыстрее вперёд, а там разберутся. У России очень ограниченная команда. Нет игроков, способных создать опасный момент из ничего, сконструировать оригинальную атаку за счёт сильных индивидуальных качеств. Обратить внимание можно только на двоих. Традиционно Дзюба будет разгребать мячи впереди. А в центре поля что-то интересное придумать в состоянии только Головин. У него мяч хорошо держится в ногах, он неплохо мыслит. Уровень чемпионата России невысок. Футболистам сложно себя проявить и спрогрессировать. А за рубежом россиян удивительно мало. Да, Миранчук и Черышев тоже играют на Западе, но это не те исполнители, которые могут стать ключевыми в сборной и что-то существенно поменять в системе игры».

«Футбольная столица России сегодня – не Москва, а Петербург»

«Надежды на то, что чемпионат мира даст толчок развитию инфраструктуры, детских спортивных школ, не оправдались. С футболистами, молодёжью в России работают по старинке. Единственное, что осталось у России, – это гордость, патриотизм и открытая душа. Русские очень гостеприимны. Мы убедились в этом на ЧМ-2018 и наверняка увидим в 2021-м в Санкт-Петербурге. Почему не Москва? На самом деле, логичный выбор. Это более западный город, он ближе к границе. А потом, футбольная столица России сегодня – не Москва, а Петербург. В Москве больше футбольных клубов, но №1 в стране – «Зенит».