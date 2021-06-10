Две главные проблемы сборной России перед Евро. Что обязательно должен устранить Черчесов

В субботу, 12 июня, сборную России ждёт масштабная проверка на прочность. Пройти её будет крайне сложно даже при идеальном футболе, а уж если выпадет кто-то из футболистов или, что ещё хуже, целое звено или линия, шансов не предвидится никаких.

В предыдущих статьях мы замечали, что сборная России подходит к чемпионату Европы в абсолютно адекватном состоянии: есть тактическая гибкость, испробованы несколько вариантов в атаке и обороне, прослеживаются чёткие принципы в каждой структуре. У нас точно есть организация – вопрос, не развалится ли эта организация в битве с Бельгией, которая способна разрушать любую систему повышенными скоростями, мощным давлением и высоким индивидуальным мастерством.

Само собой, оборонительным действиям перед первым матчем нужно уделить повышенное внимание. А по ним, к сожалению, вопросов в контрольных встречах хватало. В первую очередь, это касается спарринга с Польшей, хотя и с Болгарией, несмотря на отсутствие у соперника ударов, возникали неприятные моменты, требующие переосмысления со стороны тренерского штаба.

С Оздоевым пока не получается контролировать опорную зону. Вопросы возникают в каждом матче

Этот нюанс беспокоит даже сильнее, чем недоработки в задней линии, о которых речь пойдёт ниже, по двум причинам:



1) качественная опорная зона по умолчанию снизит нагрузку с линии обороны и уменьшит количество пропускаемых атак;



2) полагаю, есть шанс увидеть прессинг в исполнении сборной России. Логика в том, что, если позволить Бельгии владеть мячом и спокойно строить атаки, она это сделает за счёт высокого индивидуального мастерства – и, скорее всего, преимущество реализует. При нашей модели прессинга важна страховка: опорный полузащитник должен сам решать, когда ему оставлять зону и выдвигаться, а когда лучше сохранять позицию и не выбрасываться.



Но ни при «ромбе» (матч с Польшей), когда Оздоев был нижним опорником, а Головин и Зобнин расположились над ним, ни при 5-2-3 с двумя равнозначными опорниками Оздоевым и Головиным (матч с Болгарией) я не увидел цельной конструкции. И системных ошибок хватало.



Особенно неоднозначным смотрится сейчас состояние Оздоева, чаще оказывающегося в страхующей позиции. Известная проблема Магомеда – он ориентируется на мяч, борьбу и соперников перед собой, поэтому имеет склонность внезапно бросать зону и агрессивно лететь в сторону мяча. При этом хладнокровный контроль пространства вокруг себя отсутствует – и более опасные по ситуации оппоненты могут оказываться в буферном коридоре.

С Польшей возникло сразу несколько эпизодов, когда Оздоев стягивался в сторону мяча и забывал про контроль зоны. В «Зените» в таких случаях его страхует Барриос. В сборной, учитывая вовлечённость Зобнина в прессинг и атакующие действия, такой качественной страховки нет. Эпизодически возникают дыры.

Также Оздоев не всегда лучшим образом читает ситуации, когда нужно выбирать: идти прессинговать или оставаться в зоне. Здесь от нижнего опорника не всегда нужна агрессия, важно правильно оценивать эпизод и делать самый оптимальный выбор. Оздоев же при первой возможности рвётся на перехват. Ниже – эпизод из первого тайма матча с Болгарией. Магомед почувствовал, что можно оказать давление, и попросту оголил пространство между линиями.

Из-за манёвра опорника Баринову пришлось разрываться. Болгария не смогла зряче доставить мяч ни в буферную зону, ни за спину защитникам. Соперник более высокого уровня, скорее всего, бы это сделал.

Есть вопросы и по действиям после собственных потерь (которых, кстати, немало): Оздоев после них почему-то тоже раскрывается и стремится сразу же вернуть мяч, выдвигается на соперника и летит на него с горячей головой, в очередной раз забывая про происходящее рядом с собой. Всё это описывается одной простой фразой: неправильная оценка ситуации и нестабильный контроль пространства за спиной. Вряд ли стоит ожидать резкого прогресса, ведь Магомед – уже состоявшийся футболист. Просто будем верить, что в важнейших матчах ему удастся сохранять концентрацию.



Всё-таки вряд ли Черчесов рискнёт бросить с первых минут в бой Мухина. Пока рановато.

Джикия в роли страхующего – это полезно. Но монолитности в линии обороны нет и близко

Травма Кудряшова – очень печальное событие, потому что теперь трио защитников (если, конечно, Черчесов не уйдёт от схемы 5-Х-Х) будет неоптимальным и не очень сыгранным. Если правее выйдет Баринов, а левее – Семёнов, то сборная получит сразу две сложности.



Во-первых, Баринов как центральный защитник – кот в мешке. Даже игра с Болгарией, где была минимальная нагрузка, показала, как тяжело футболисту «Локомотива» даются позиционные решения: бросать линию и бежать к игроку, открывающемуся в недодачу, или всё-таки сохранять линию и отскакивать к своим воротам? Такие полупозиции не приведут ни к чему хорошему. И при всех плюсах в борьбе Баринов выглядит защитником, которого проще всего выдернуть из зоны.

Во-вторых, Семёнов слева – автоматические ограничения команды с точки зрения начала атаки. И ладно бы просто ограничения: Семёнов в двух последних играх конкретно привозил чужие контратаки неточными передачами. Ему некомфортно слева, тяжело даются простые действия, да и вообще Андрей – ограниченный центральный защитник. Он имеет скоростные недостатки, и при передачах в зону за спиной ему тяжело выигрывать забег у соперника, а потом восстанавливать позицию. Одна передача прошла в матче с Польшей, ещё одна – с Болгарией.

В связи с этим очень кстати пришёлся перевод быстрого Джикии на позицию самого центрального в тройке – за счёт скорости Георгий постоянно поглощал расстояние и успевал к мячу первым. Но если Джикия выдергивается на подстраховку, он покидает створ – и соперник может легко пользоваться этим при построении атак.

Хотелось бы от тройки обороны также более стабильного соблюдения компактности. Всё-таки если команда идёт в прессинг, то надо максимально выжимать, а не допускать свободный приём мяча между линиями. В «Спартаке» у Джикии как раз и была перманентная проблема в том, что он любил брать зазор.

Хотя слишком сложно требовать от линии обороны, перелопаченной перед турниром, максимальной сыгранности и надёжности. Мы понимаем, кто у нас играет в этой зоне и что 100-процентных вариантов здесь попросту нет. Ни Дивеев, ни Семёнов, ни тем более переделанный Баринов – никто не выглядит на дистанции непроходимой глыбой, да и в целом невесёлая тенденция с нехваткой классных центральных защитников в стране началась давно. Перед ЧМ-2018 Черчесов вернул в сборную Игнашевича, сейчас возвращать было некого.



Поэтому верим, что в матче с Бельгией каждый из игроков выдаст свой максимум – Оздоев будет лучше сканировать пространство вокруг себя, центральные защитники покажут монолитные взаимодействия, а остальная команда сыграет агрессивно и снимет с обороны львиную долю нагрузки.