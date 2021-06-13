Разгром сборной России — не помеха веселью! Радуемся, даже когда всё плохо

Всё-таки в Питере чемпионат Европы начался не в пятницу, а вчера. В день игры с Италией город и фан-зона представляли собой унылое зрелище: минимум болельщиков, минимум внимания к футболу — казалось, Евро тут никому не нужен. Турнир-то, может, и не нужен, зато за сборную, как выяснилось, здесь умеют и хотят болеть. Ощущение, что в Санкт-Петербурге не просто выходной, а субботний вечер, который должен был завершиться игрой нашей сборной, не покидало весь день: в городе хотя бы появились люди в спортивной форме и с флагами (которые ещё и продавать стали в большом количестве). К вечеру они стали стягиваться не только к барам и стадиону, но и к фан-зоне на Большой Конюшенной — главной площадке города для массового просмотра футбола.

Очередь на вход в фан-зону растянулась метров на 200 ещё за полтора часа до старта матча. Вообще момент с проходом внутрь мы ещё разберём отдельно, а пока просто отметим: ради просмотра игры сборной люди готовы стоять в очереди около часа — и это даже не очередь на стадион! Внутри несколько зон для фото, возможность покушать и выпить пива (когда же его продажу разрешат в РПЛ?!), побить по воротам и купить сувениры. Ну а главное, конечно, — посмотреть футбол.

Вход в фан-зону в итоге закрыли минут за 40 до стартового свистка, но вот к нему успели не все. Зато те, кто успел, очень мощно исполнили гимн страны. Хор из примерно пяти тысяч российских болельщиков звучал так:

А затем было световое шоу с фонариками:

Первые ряды по традиции сели на землю — чтобы видно было всем. Толпа одобрительным гулом и аплодисментами приветствовала слова комментатора матча и тренера «Ахмата» Андрея Талалаева о том, что россияне не встают на колени, и стала следить за игрой. Но смотреть особо было не на что — после 45 минут Россия без особых шансов «горела» в матче с Бельгией — 0:2. И либо ожиданий от нашей команды особо не было, либо два пропущенных гола — не так уж страшно, но в перерыве о плохом счёте не напоминало практически ничего: кто-то отшучивался по поводу того, что матчи «куплены», кто-то недоумевал из-за первого гола, но главное — в итоговый выход России из группы верили почти все.

У тех болельщиков сборной, что болеют за «Зенит», — своя тусовка. В центре фан-зоны они организовали небольшой круг и поздравляли друг друга с чемпионством.

Веселее на поле во втором тайме не стало, скорее наоборот — но на людей это не влияло. Люди продолжали пить, общаться, а дети — танцевать. Несколько человек искренне возмущались: «Ну как так можно? Они же просто стоят» во время атак Бельгии, но такие возмущения — скорее единичные случаи. Кстати, совершенно не чувствовались клубные пристрастия: аплодисментами зрители встречали и замену Зобнина, и подкаты Джикии, и попытки Дзюбы зацепиться за мяч.

Странно, но если не знать счёт, то догадаться по поведению болельщиков о разгроме сборной России было бы проблематично. Вот вроде команда безнадёжно проиграла, всё плохо, но не для болельщиков — веселье продолжалось. И это, наверное, хорошо. Наши люди привыкли улыбаться, даже когда всё вокруг плохо, — с таким принципом ведь проще жить. А от сборной каких-то свершений (хотя бы в этом матче) и не ждали. Главное ведь — праздник, а не счёт на табло. Что-то похожее мы уже видели три года назад во время чемпионата мира. Но не факт, что такое отношение сохранится после матча с Финляндией.

После игры праздник из футбольной деревни перешёл на улицы Питера. И если в пятницу город болельщиков как-то проглотил, то после матча сборной России этого уже не было. Да, в Санкт-Петербурге по-прежнему мало иностранцев, да, сборную обыграли без шансов, а выход из группы теперь под вопросом. Но всё это не помеха, когда люди просто хотят отдыхать.