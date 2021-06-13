«На Лепса пришли все, а Лукаку смотреть не хотят». Грустный репортаж о сборной из Москвы

Евро есть не только в Петербурге. О том, как болеют в ваших городах, обязательно рассказывайте в комментариях; а о том, как на сборную реагировала Москва, я увидел на фан-зоне в Лужниках. Официально самом футбольном месте города.
И главный вывод — очень грустный и совсем не футбольный: люди шумели и веселились до и после матча; то есть когда на экране не показывали сборную.
Фото: Евгений Марков, «Чемпионат»
Перед игрой зрители слушали «Отпетых мошенников», Наташу Королёву и гимн России в исполнении Лепса. Размахивали флагами, заметно улыбались. Правда, многие из той толпы шли к выходу сразу после концерта, не дождавшись матча. А уже после третьего гола Бельгии, когда стало 0:3, я слышал отсылку к этому отступлению: «Все пришли на Лепса, но на Лукаку смотреть не хотят».
После матча минуту звучала музыка, под неё люди заметно и оживились и пробовали танцевать. А потом сказка закончилась совсем, прямо как в последние минуты чемпионата мира 2018-го, когда началась зачистка Никольской. Так и на московской фан-зоне, в Лужниках, сразу после разгрома на старте Евро-2020 людей выгоняли толпой стюардов и полиции. Без музыки. В тишине.
Ваше время истекло. Идите домой.
Если бы сборная победила, здесь бы могли быть совершенно другие слова. Но пока команда играла без ударов и в стиле отступления, эмоций не рождалось, а на фан-зоне обсуждали не новичков в сборной, а то, что в «Лужниках» не хватает навигации, кальяна и алкогольного пива.
А если серьёзно, то любая площадка с болельщиками оживает, когда её заряжает футбол или что-то исторически неповторимое: фанаты из других стран, домашний чемпионат мира, победа над сборной Испании или концерт Лепса.
А пока так. Как закончился Лепс — закончились и люди.
Как закончился матч — закончилась минимальная магия Евро в Москве.
Я понимаю, что в непростое время живём и что москвичи в целом могут быть рады и пуфикам перед большим экраном, но ведь хочется большего и настоящего.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
У сборной и у тех, кто делал фан-зону, не получилось.
Но у первых шанс ещё будет!
***
Под конец процитирую комментатора матча Владимира Стогниенко: «Вы все классные, девчонки и ребята, мужчины и женщины».
Так вот, ребята и девчонки — классные. И все они хотят ударов по воротам соперника — даже против состава, как у Бельгии. И как минимум не тишины и налёта дементоров сразу после поражения сборной.
- 13 июня 2021
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