Талантливый футболист «Зенита» уехал в Европу. Как Михайлов проявит себя за рубежом?

Ещё один молодой российский футболист поедет минимум на один сезон в большой европейский чемпионат. Воспитанник академии «Зенита» Ярослав Михайлов перешёл в «Шальке-04» на правах аренды до лета 2022 года. Полузащитник способен сыграть на любой позиции в центре поля, именно этим он и привлёк внимание немецкой команды. В российском клубе отмечают, что аренда — вопрос исключительно спортивной составляющей и дело не в партнёрстве двух команд.

«Шальке-04» в этом сезоне вылетел во Вторую Бундеслигу, поэтому руководство оправданно будет делать ставку на молодёжь. 18-летний Михайлов прошёл почти всю пирамиду зенитовской академии, выступал в ЮФЛ-1 и быстро перебрался в молодёжную команду, за которую сыграл 16 матчей в прошлом сезоне. Он находился на просмотре в «Шальке» с середины июня и даже сыграл в контрольном матче с «Зенитом». И вчера петербургский клуб объявил о переходе игрока.

Вот что сказал об этом трансфере директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин специально для «Чемпионата».



«После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это сообщил Рувен Шрёдер — спортивный директор «Шальке-04». Мы встречались со всем менеджментом немецкого клуба. Они сказали, что настрой по футболисту позитивный, он будет играть. У нас не было цели отправить ради того, чтобы он там был — у нас есть цель, чтобы он играл.



Как я и говорил, за «Шальке II» он не имеет права выступать по регламенту. Но даже если бы мог, мы бы его туда не отправляли. Тогда он остался бы у нас. Нам интересно, чтобы он играл за главную команду клуба.

Как говорят сам Ярослав и представители клуба, его знания английского вполне достаточно, чтобы он понимал и его понимали — он максимально комфортно себя там почувствовал с первого дня. В мелочах и деталях не знаю, но с первого дня всё сложилось хорошо. Он рад тому, что находится там, они — тому, что он показывает на тренировках и в играх.



Ярослав вступает во взрослую жизнь, перешёл в основную команду «Шальке», его зарплата позволит снимать жильё. Мы только следим за ним и переживаем. А он как любой профессиональный футболист своим бытом уже занимается сам. Конечно, если вдруг наша помощь потребуется — мы будем что-то спрашивать у «Шальке», но в целом за границей это так не работает.



Никаких пунктов в договоре нет. Если «Шальке» будет заинтересован в нём после сезона, мы готовы рассмотреть варианты, чтобы он остался в Германии», — сказал Аршавин.

А вот слова главного тренера молодёжной команды «Зенита» Константина Зырянова.



«Это очень хороший шаг и для Михайлова, и для «Зенита» — футболист в 18 лет переходит во Вторую Бундеслигу. Могу судить по себе, ведь я на сборах играл с командами этого дивизиона — там уровень очень серьёзный. Ярославу будет непросто. Могу пожелать только упорно трудиться, потому что все данные, чтобы стать хорошим футболистом, заиграть в российском чемпионате или даже перейти в Первую Бундеслигу, у него есть.



Что касается его сильных качеств — я, наверное, повторюсь, потому что об этом уже высказывались. Естественно, это большой объём работы и универсальность — он может сыграть на нескольких позициях в центре поля.



Другая страна, другой язык — с моей точки зрения, это классный опыт. Я ему даже по-хорошему немного завидую. В 18 лет он спокойно может выучить немецкий язык: это огромнейший плюс для него и для его карьеры. Там другая атмосфера, совсем по-другому устроен быт — для него всё будет по-новому, но он привыкнет к этому быстро.

Молодёжный футбол таков, что сейчас футболист показывает хороший футбол, а через год может потеряться и нигде не играть. К этому надо очень тонко подходить: как мы помним, через молодёжный состав прошло огромное количество футболистов, которым прочили отличное будущее. Но сейчас не могу даже найти команду, где эти футболисты играют. Поэтому могу пожелать Ярославу только трудолюбия, успехов и чуточку везения!



Что касается других переходов — торопиться не надо. Хорошо, что мы отправили одного футболиста, а всех в любом случае не нужно — кто у нас за «Зенит» тогда играть будет? Конечно, уровень Молодёжной лиги и Второй Бундеслиги различается в разы, поэтому я обрадовался, что Ярослав смог произвести впечатление. Но пока очень рано говорить о том, что эта история станет массовой», — сказал «Чемпионату» Зырянов.



Сезон во Второй Бундеслиге стартует 23 июля, в первом туре «Шальке» сыграет с «Гамбургом».