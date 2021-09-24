В России появился ещё один крутой бомбардир? Калмыков забивает каждые 76 минут

«Торпедо» лидирует в ФНЛ после 12 туров, а лучшим бомбардиром команды является Амур Калмыков. Он и в прошлом сезоне стал главным снайпером «Торпедо», только сейчас он ещё и лучший во всей лиге. 10 голов за 10 матчей. При этом у него 0 мячей с пенальти, и лишь дважды он отыграл полностью 90 минут. В среднем у него 76 минут на гол в этом сезоне ФНЛ. О Калмыкове уже говорят как об одной из главных звёзд ФНЛ.

Появлялась информация, что нападающим интересуется «Ахмат». Главного тренера этой команды Андрея Талалаева можно было увидеть на матче «Торпедо».

Откуда вообще появился Калмыков?

Начнём издалека – лето 2017 года. Тренер Вадим Скрипченко возглавил «Анжи» и отправился в Самару, чтобы забрать документы (предыдущим местом работы тренера были «Крылья»). Там он встретился с Максимом Ляпиным (старший селекционер «Крыльев» на тот момент).

– Вот тогда я впервые услышал о Калмыкове, – объяснил Ляпин, работающий сейчас спортивным директором «Торпедо». – Скрипченко рассказал о нападающем из второй лиги, проходящем в «Анжи» просмотр. Правда, сначала взял с меня обещание, что не стану его переманивать (смеётся). Тогда впервые и услышал об Амуре. Скрипченко отмечал, что у парня отличные физические данные, сумасшедший объём рывковой работы. С тех пор с интересом следил за нападающим. И вот когда тренером «Торпедо» был Игнашевич, он попросил привезти габаритного забивного форварда.

– Каким по счёту он шёл в списке «Торпедо»?

– Первым. Хотели именно его в первую очередь. У него было несколько вариантов. Калмыков нравится Парфёнову, который думал взять его в «Урал». По нему проявляли интерес и «Нижний Новгород», другие клубы.

– Как удалось договориться, чтобы Калмыков оказался именно в «Торпедо»?

– Нужно было действовать оперативно – я сразу выехал к представителю игрока. Мы встретились в 15:00. Сразу понимал, что не уйду, пока не будут подписаны бумаги. Разошлись в итоге только в 3 ночи. Сразу подкупило, что уже на следующий день Калмыков сам позвонил с вопросом, куда ехать, и через десять часов уже прибыл в офис на Восточной на своей «Ладе». Потом сам оперативно решил вопрос с жильём. Некоторые с этим долго мучаются, а он уже через день закрыл вопрос, – рассказал Ляпин.

Чем выделяется Амур Калмыков?

Калмыков – мусульманин, который серьёзно относится к своей религии. Почему это важно и в отношении футбола – чуть позже, а пока несколько цитат из интервью нападающего официальному сайту «Торпедо».

«Я музыку вообще не слушаю, если честно – в моей религии это делать нежелательно».

«Как настраиваюсь на матчи? Да ничего особенного, помолюсь, послушаю лекции по религии, а суеверия какие-то – это не моё».

«Наверное, когда меня начнут принимать таким, какой я есть — кавказцем, мусульманином, который благодарит Всевышнего, когда забивает — тогда, может, я и смогу назвать себя полноценно торпедовцем».

«Некоторых болельщиков не устраивает не моя игра, их не устраивает моя религия. Возможно, они принципиальны в этом вопросе и никогда не полюбят меня, но я никому и никогда не позволю трогать мою религию».

Фото: vk.com/torpedomoscowfc

Вера Калмыкова определяет его образ жизни. Например, он отказался от кальяна. Такое, вероятно, может только радовать тренеров. Хотя есть и другие нюансы. Например, Калмыков строго соблюдает пост во время Рамадана – в дневное время отказывается от еды и даже воды. Судя статистике, это сказывается на выступлениях форварда, который именно в Рамадан стал играть заметно реже. В прошлом сезоне он почти всегда выходил в основе, но в 38-м и 40-м туре появлялся лишь во втором тайме, а 39-й и 41-й туры пропустил. О какой-либо травме Калмыкова в тот период не сообщалось, а в 42-м туре (уже после поста) нападающий провёл на поле 90 минут.

Что ещё известно о Калмыкове?