Месси спас «ПСЖ» от провала. У него уже больше голов в Лиге чемпионов, чем у Роналду

Лионель Месси всё больше приживается в «ПСЖ». В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Париж приехал «РБ Лейпциг», и аргентинец подарил нам свой лучший матч за новый клуб. А заодно проявил благородство.

В первом тайме Месси разогрелся, а во втором показал себя во всей красе. «ПСЖ» после часа игры горел со счётом 1:2, так что Лео включился очень вовремя. Сначала он на пару с Килианом Мбаппе наказал «Лейпциг» за обрез в центре поля. Француз покатил, а аргентинец пробил так, что вратарь отбил лишь в штангу. В итоге Месси же и добил.

А на 74-й минуте Мбаппе заработал пенальти. И настал небольшой момент величия. Килиан сразу показал Месси, чтобы тот взял пенальти на себя. Лео не подвёл — элегантный удар паненкой и обречённое лицо вратаря, который всё понял, ещё когда летел в угол.

В долгу Месси не остался. На последней минуте «ПСЖ» заработал ещё один пенальти, и Лео подарил Мбаппе возможность тоже оформить дубль. Француз вместо изящного удара запулил мяч над перекладиной, как на Евро. Но победа есть победа. Месси выдал классный матч, а главное — сыграл решающую роль.

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Кстати, кажется, мы знаем, откуда Месси взял вдохновение в матче с «Лейпцигом». На матче присутствовал Роналдиньо. Бразилец даже успел пересечься с Лео на поле во время предыгровой разминки. Они тепло обнялись и перекинулись парой фраз. Месси явно было приятно увидеть своего друга.

В этом сезоне Месси по голам в Лиге чемпионов уже опережает Роналду: у Лео три мяча, у Криша пока два. Но в списке бомбардиров за всю историю турнира аргентинцу до Роналду далеко. Он уступает со счётом 123:136.

«ПСЖ» теперь занимает первое место в группе, опережая на одно очко «Манчестер Сити». А вот «Лейпциг», который так достойно бился с парижскими звёздами, находится в катастрофическом положении. Ни одного очка после половины матчей и надежда лишь на Лигу Европы. Пока что третье место за «Брюгге».