Вместо возвращения в РПЛ Ари стал играющим президентом! А его русская жена ждёт ребёнка

36-летний Ари возвращается в футбол после паузы. Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России подписал контракт с бразильским клубом «Атлетико Сеаренсе». На эту новость мало кто обратил бы внимание, если бы не одно «но»… Владельцем и крупнейшим инвестором команды является сам Ари! Пресс-служба «Атлетико Сеаренсе» представила нападающего как «играющего президента».

«Игрок и одновременно президент? Теперь у нас он есть! Нападающий Ари — новое усиление «Атлетико Сеаренсе» в сезоне-2022. Спортсмен также является владельцем клуба и крупнейшим его инвестором.

В настоящее время Ари 36 лет, и он возвращается в Бразилию после очень успешной карьеры в Европе, особенно в России, где он является кумиром и даже выступал за национальную сборную. Теперь нападающий приехал к нам, чтобы со всем своим колоссальным опытом помочь команде в достижении целей», — сообщил «инстаграм» клуба.

«Атлетико Сеаренсе» был основан в 1997 году, хотя изначально носил другое название – «Тренировочный центр «Униклиник». На протяжении 20 лет команда не добивалась особенных успехов, но всё изменилось в 2017 году. Главным спонсором и владельцем клуба стал Ари, на тот момент выступавший за московский «Локомотив». Он-то и принял решение провести ребрендинг. Название поменяли на «Атлетико Сеаренсе», клубными цветами стали красный, чёрный и белый. Во-первых, это отсылка к его любимому клубу – «Фламенго». Во-вторых, все эти цвета присутствовали в командах, за которые Ари выступал по ходу карьеры («Кальмар», АЗ, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и сборная России).

Фото: РИА Новости

Ари не просто приобрёл клуб, но и активно участвовал в его жизни. Президент «Атлетико Сеаренсе» Мария Жозе Виейра рассказала, что именно на его деньги клуб и существует. С приходом инвестиций от бразильско-российского нападающего цели команды стали более серьёзными, появились первые результаты. А 2021 год стал самым успешным в истории «Атлетико Сеаренсе». Клуб вышел в полуфинал Серии D и обеспечил себе повышение в классе. Теперь команда будет выступать в третьем по силе дивизионе Бразилии.

За «Атлетико Сеаренсе» раньше выступал и другой бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон, который даже становился лучшим бомбардиром «быков». В переговорах участвовал лично Ари, убедивший опытного снайпера перейти в свой клуб. Вандерсон даже сравнил систему «Атлетико» с академией Галицкого и не исключил появления в ней в будущем талантливых «стажёров» из России.

Вандерсон бывший форвард «Краснодара» «Ари говорил, что хочет сделать клуб, похожий на «Краснодар». «Атлетико Сеаренсе» чем-то напоминает академию или главную команду краснодарцев? В плане развития молодёжи академия «Атлетико Сеаренсе» работает хорошо, выпускает много профессиональных футболистов. Инфраструктура у клуба тоже хорошая: много тренировочных полей, молодые игроки обеспечены правильным питанием. «Атлетико» делает ставку на воспитание талантливой молодёжи. Для юных игроков это возможность закрепиться в профессиональном футболе. Поэтому, если молодой футболист из России захочет попробовать себя в Бразилии, думаю, команда Ари станет для него хорошим опытом».

Фото: fckrasnodar.ru

Теперь Ари будет лично передавать свой опыт молодым футболистам «Атлетико Сеаренсе» – и на тренировках, и в играх. Видимо, в собственном клубе нападающий и завершит славную профессиональную карьеру. В РПЛ форвард провёл в общей сложности 225 матчей, забил 66 голов и отдал 46 результативных передач.

За сборную новой родины Ари не забивал. Но зато он нашёл в России кое-что поважнее — любовь. А в скором времени интернациональную семью ждёт самое радостное событие. Многолетняя спутница футболиста, модель Наталья Грызлова пообещала своим подписчикам в «Инстаграме» на этой неделе сообщить пол и имя их первого с Ари общего ребёнка.